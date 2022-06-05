Нет работы и не ловится бычок. Как живется в оккупации жителям Бердянска

Три месяца Бердянск находится в оккупации. Настроения жителей пессимистические: работы нет, цены растут, а летом в город могут начать завозить россиян.

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После захвата города войсками РФ в Бердянске регулярно проходили многотысячные антироссийские митинги под украинскими знаменами. Сейчас местные откровенно делятся: настроения в городе пессимистические, люди не знают, как будут дальше жить. В Бердянске вводят рубль, при этом работы нет, а цены подскочили. Фокус узнал, как живется жителям Бердянска в оккупации

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Бердянск в оккупации: без работы, с рублями и в ожидании ВСУ

По словам жительницы Бердянска Екатерины (имя изменено в целях безопасности), с россиянами местные жители практически не коммуницируют. Периодически оккупанты могут проверить телефоны или задержать городских активистов.

[ + – ] Ситуация в Бердянске: "Люди сидят без работы, цены высокие, что будет завтра неизвестно никому"

"Настроение в городе не очень хорошее, если выражаться мягко, — рассказывает девушка. — Люди сидят без работы, цены высокие, что будет завтра неизвестно никому. Поводов для радости нет, мы с нетерпением ждем приход ВСУ и освобождение Бердянска. Простых людей российские военные трогают редко. Бывают случаи, когда подходят на улице проверить телефон или осмотреть — нет ли татуировок. С определенной периодичностью активистов воруют, держат в плену, пытаются заставить перейти на сторону России", – говорит Екатерина.

"Уезжать не хочется, а оставаться нецелесообразно", — рассказывает Фокусу находящаяся в родном Бердянске Татьяна (имя также изменено). По словам девушки, российских солдат в городе немного, чаще всего видны патрули, но ведут они себя словно хозяева.

"Жители Бердянска , в основном, люди неконфликтные, да и россиян значительно меньше, чем ожидалось. Они патрулируют по 2-4 человека в разных районах, останавливают обычно молодых парней, проверяют татуировки и телефоны. Могут пригрозить. С жителями обычно не разговаривают, держатся отстраненно. Местами расслабленно даже, словно тут жили всегда", – описывает поведение оккупантов Татьяна.

"Сильпо" и АТБ в Бердянске закрылись. Шампуни и памперсы в дефиците

Ситуация в Бердянске с провизией и товарами повседневного спроса сложная. После начала оккупации все большие сетевые украинские супермаркеты отказались сотрудничать с россиянами и закрылись. На их месте открылись магазины с российской продукцией и завышенными ценами.

"Еще в марте закрылись крупные сетевые продуктовые магазины — "Сильпо", АТБ, — говорит одна из собеседниц. — Сейчас работают лишь локальные торговые сети — "Грация", торговый комплекс "Зеркальный", "Велмарт" и небольшие маркеты".

Большинство предприятий малого бизнеса в Бердянске тоже не работают: хозяева либо уехали из города, либо не хотят платить "налоги" россиянам в размере 20% от прибыли. Так произошло, например, с салонами красоты – большинство владельцев просто закрылись из-за невозможности оплачивать аренду помещения, еще и отдавать "налог" новой "городской администрации", – сообщает о ситуации с бизнесом в Бердянске Елена (имя изменено).

Женщина уточняет, что цены на прилавках указаны, как в гривнах, так и в рублях. Курс – 2 рубля за 1 гривну.

"Переход в рублевую зону до недавнего времени был лишь слухом, но сегодня я увидела ценник в рублях в Бердянском мясокомбинате. Цены на товары сильно повысились, где-то в 2-3 раза. Например, до этого палка колбасы была 200 грн/кг, сейчас это примерно 430 грн/кг. С остальными продуктами ситуация такая же. Активно заводят продукцию из Крыма, но ее качество в разы хуже, чем у товаров украинского производства, а цены выше", – говорит Екатерина.

[ + – ] Цены в Бердянске: уже в рублях [ + – ] Цены в Бердянске: уже в рублях

По словам Татьяны, для того, чтобы купить даже не самые качественные средства личной гигиены, люди часами стоят в очереди.

"Ассортимент – это огромная боль. Если продукты питания еще качественные, так как у нас рядом села, то вот товары личной гигиены стоят в раз пять дороже обычного при том, что сам товар не очень. Качественные товары в Бердянске сегодня купить невозможно. Шампуни, прокладки, гели для душа, уходовая косметика – о таком можно забыть. Этого в городе нет. Чтобы купить ребенку памперсы, люди стоят в очередях, а цена на них от 1000 гривен", – рассказывает девушка и уточняет, что несмотря на введение рубля, жители Бердянска больше пользуются гривной.

Лекарства едут 3 дня, очереди в аптеки по 200-300 человек

Для того, чтобы получить необходимые медикаменты жители Бердянска готовы сутками ждать автобус из подконтрольных Украине городов.

"Аптеки работают не все и не каждый день, очереди по 200-300 человек. Весь день люди стоят в очереди за лекарствами. Большая проблема с антибиотиками. Во многом спасает то, что есть родственники или друзья, которые могут отправить лекарства автобусом из Запорожья или Днепра. Едут они к нам около 3 дней в лучшем случае", – рассказывает о гражданской жизни в оккупации одна из девушек.

Ситуация с работой в Бердянске катастрофическая. Большинство населения не устроено, многие принципиально отказываются от сотрудничества с РФ.

"Помимо магазинов частично функционирует больница. Практически все врачи выехали, поэтому россияне набирают новый персонал. Сохранили рабочие места только те, кто согласился работать с оккупантами. В основном – это сотрудники продуктовых магазинов. С работой очень тяжело, мои родители и практически все знакомые сидят без работы", – признается Екатерина.

Учебные заведения в Бердянске закрыты, школы официально завершили учебный год 2 мая. До этого обучение не проводилось ни в онлайн-, ни в оффлайн формате. Предполагается, что бердянские выпускники получат аттестаты в июне. Какого образца будут документы и продолжат ли свое существование школы – неизвестно.

"Получение украинских свидетельств об окончании школы и аттестатов — это проблема, — рассказывает Елена. — Фактически школьники Бердянска остались без юридического подтверждения окончания среднего образования. Колледжи, насколько мне известно, продолжают работу дистанционно, так же, как и университет".

"В семье не без урода". Фиктивные свадьбы и праздник Ленина

Предсказуемо, после оккупации российские войска решили вернуть в Бердянск культ Ленина и благодаря пропагандистским СМИ создать иллюзию праздника в городе. Поддержкой местных такие инициативы не пользуются.

[ + – ] День рождения Ленина (22 апреля) в оккупированном Бердянске

"В городе "отпраздновали" день рождения Ленина, на котором откровенного аншлага не было. Из пришедших – только скучающие бабули. Для сравнения можно посмотреть на количество людей, которые выходили на проукраинские митинги в начале оккупации, — продолжает рассказ жительница украинского Бердянска. — На 9 мая провели шествие "Бессмертного полка", но опять-таки количество принявших в нем участие именно местных жителей очень сомнительно".

[ + – ] "В ЗАГСе на Приморской площади были проведены показательные бракосочетания с триколором на фоне" [ + – ] "В ЗАГСе на Приморской площади были проведены показательные бракосочетания с триколором на фоне"

Для того, чтобы сымитировать поддержку местных жителей россияне открыли местный ЗАГС, чтобы повторно "окольцевать" местных жителей, но это единичные случаи.

"В ЗАГСе на Приморской площади были проведены показательные бракосочетания с триколором на фоне. Но местные жители узнали в брачующихся давно уже женатые пары, — говорит собеседница. — Для того, чтобы придать мероприятию "статусности", позвали так называемого "мэра". Настоящие местные жители особо не обращают внимания на такие шоу. Несмотря на то, что на въезде в город оккупанты поставили знак "Бердянск" на русском языке, местные жители (русскоязычные!) регулярно дописывают мягкий знак".

Екатерина признается: несмотря на то, что в Бердянске в основном царят проукраинские настроения, люди, которые радостно встретили оккупацию, все равно имеются.

"Это печально, но есть те, кто празднично встречал приход россиян. Их немного, но это те, кто с нетерпением ждал "русский мир" и "освободителей". Как говорится, в семье не без урода", – делится девушка.

Несмотря на то, что жить в оккупации подавляющее число жителей Бердянска не желает, выехать из города не предоставляется возможным — это просто очень дорого.

У рыбаков все хорошо, но курортный сезон будет ужасным

Рыболовная промышленность – одно из бюджетообразующих направлений в Бердянске. Казалось, что после оккупации охота на местных бычков будет поставлена на паузу, но свежая рыба регулярно появляется на бердянских прилавках.

"На рынке рыба в продаже есть, бердянский отлов. Вероятнее всего, что процесс тот же, что и с магазинами. То есть, через сотрудничество с россиянами рыба попадает на прилавки. Кто-то пытается продавать как частное лицо, но это единичные случаи", – говорит Екатерина.

Татьяна рассказывает: в городе уже ходят слухи, что летом Бердянск будут заселять приезжими россиянами.

"Рыбаки есть, и чувствуют себя хорошо, насколько это возможно. Все-таки Бердянск всегда обеспечивал себя рыбой. Но сейчас нельзя на это надеяться, как лет 30 назад. Есть информация, что санатории Бердянска летом будут заселять россиянами, но пока без конкретных подробностей, где это будет и когда", – говорит девушка.

В 2005 году Бердянску был присвоен статус курорта государственного значения. Уютный приморский город стал одним из самых популярных направлений для украинцев на сезон отпусков. Но этим летом местные жители не думают о море и санаториях. Девушки, в свою очередь, не спешат надевать открытую одежду.

"Курортного сезона не будет. По-крайней мере, таким, каким он был. Многие кафе закрылись, а те, которые еще открыты – работают в убыток, — рассказывает Татьяна. — От себя добавлю, что многие девушки с осторожностью будут подходить к летней одежде и откажутся от шорт и платьев. Российские военные часто недвусмысленно улыбаются, и это явно пугает".

"По поводу курортного сезона никаких разговоров среди населения Бердянска нет, — дополняет Екатерина. — Лично мое предположение, что в этом году сезон будет ужасный, так как по большей части к нам ехала отдыхать Западная Украина, Киев и Харьков и восточные области".

Сейчас Бердянск от Украины отрезан. И как говорят собеседницы Фокуса, все мысли заняты банальными, но насущными проблемами. А именно – как прожить и где заработать деньги, при этом не предавая свои принципы.