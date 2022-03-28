Оккупанты начали выдавать пенсионерам в Геническе по 10 тысяч наличными, — экс-нардеп

По словам Сергея Хланя, весь оборот российских рублей заканчивается у комменсарнтов, у которых жители оккупированного города обменивают их на гривну.

Российские войска в оккупированном Геническе начали выплачивать по 10 тысяч рублей местным пенснсионерам, которые потом меняют российскую валюту на гривну. Об этом в своем Facebook рассказал экс-народный депутат VIII созыва Сергей Хлань.

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По его словам, еще на прошлой неделе оккупанты составляли ориентировочные списки, а сейчас начались выплаты в размере 10 тысяч рублей пенсионерам среди жителей Геническа.

Граждане, как утверждает Хлань, вынуждены долго стоять в очереди, чтобы на руки получить наличные. Однако, весь оборот у российских рублей заканчивается у коммерсантов, которым жители Геническа сдают валюту РФ в обмен на гривны.

"Но напоминаю, что если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать, это ускорит нашу победу", — добавил экс-нардеп, комментируя выдачу рублей наличными в оккупированном Геническе.

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Отметим, что Сергей Хлань еще 23 марта предупреждал, что оккупанты пытаются ввести в оборот в Херсонской области российские рубли. По словам экс-народного депутата, войска РФ хотят заставить местные магазины принимать от покупателей валюту России. Также рублями оккупанты готовятся выплачивать зарплаты бюджетникам.

Также сообщалось, что в Украине оккупантам готовы платить по 100 тысяч наличными, если они сдаются в плен вместе с техникой или оружие. Такое вознаграждение планирует выплачивать государственный банк "Укргазбанк".