"Укргазбанк" готов платить по 100 тысяч наличными солдатам РФ, которые сдаются в плен

В государственном банке призвали россиян совершить достойный поступок в своей жизни, который позволит "заработать деньги на сахар".

Украинский госбанк "Укргазбанк" готов платить наличкой по 100 тысяч рублей тем российским военнослужащим, которые сдаются в плен с оружием и боевой техникой. Об этом информирует пресс-служба банковского учреждения.

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"Укргазбанк" утверждает, что знает о нехватке мотивации в рядах российских войск, поэтому с помощью наличных готовы подтолкнуть оккупантов к принятию "верного решения" — сдаваться в плен с техникой и оружием в обмен на денежное вознаграждение.

"Мы понимаем, что "гости" эти из далекого прошлого, где не работают платежные системы Visa и Mastercard, поэтому гарантируем выплаты только наличными. Эти деньги для нас не имеют никакой ценности, ну не сжигать же их, к тому же это не экологично!", — добавили в государственном банке.

Как отмечает "Укргазбанк", каждый военнослужащий РФ, который сдатся в плен с оружием и боевой техникой, получит по 100 тысяч рублей наличными. Госбанк также призвал оккупантов совершить "единственный достойный поступок в своей жизни и заработать деньги на сахар".

Пресс-служба "Укргазбанка", также выразила надежду, что другие украинские банки поддержат их инициативу о выплате вознаграждений наличными.

[ + – ] "Укргазбанк" готов платить по 100 тысяч рублей наличными оккупантам, которые сдадутся в плен

Напомним, 24 марта состоялся первый полноценный обмен пленными между Россией и Украиной в формате "10 на 10". Помимо этого домой вернулись 19 гражданских моряков, которые захватили в плен с судном "Сапфир" у острова Змеиный.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью Economist сообщил, что оккупанты расстреляли нескольких украинских мэров, которые находятся в плену. Глава государства также заявил, что власти страны не могут выйти на связь с некоторыми городскими головами.