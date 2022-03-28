"Укргазбанк" готовий платити по 100 тисяч готівкою солдатам РФ, які здаються в полон

У державному банку закликали росіян зробити гідний вчинок у своєму житті, який дозволить "заробити гроші на цукор".

Український держбанк "Укргазбанк" готовий платити готівкою по 100 тисяч рублів тим російським військовослужбовцям, які здаються в полон зі зброєю та бойовою технікою. Про це повідомляє пресслужба банківської установи.

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"Укргазбанк" стверджує, що знає про брак мотивації в лавах російських військ, тому за допомогою готівки готовий підштовхнути окупантів прийняти "правильне рішення" — здаватися в полон з технікою та зброєю в обмін на грошову винагороду.

"Ми розуміємо, що "гості" ці з далекого минулого, де не працюють платіжні системи Visa та Mastercard, тому гарантуємо виплати лише готівкою. Ці гроші для нас не мають жодної цінності, ну не спалювати їх, до того ж це не екологічно!" — додали в державному банку.

Як зазначає "Укргазбанк", кожен військовослужбовець РФ, який здається в полон зі зброєю та бойовою технікою, отримає по 100 тисяч рублів готівкою. Держбанк також закликав окупантів зробити "єдиний гідний вчинок у своєму житті та заробити гроші на цукор ".

Пресслужба "Укргазбанку" також висловила сподівання, що інші українські банки підтримають їхню ініціативу про виплату винагород готівкою.

[ + – ] "Укргазбанк" готовий платити по 100 тисяч рублів готівкою окупантам, які здадуться в полон

Нагадаємо, 24 березня відбувся перший повноцінний обмін полоненими між Росією та Україною у форматі "10 на 10". Крім цього, додому повернулися 19 цивільних моряків, яких захопили в полон із судном "Сапфір" біля острова Зміїний.

28 березня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Economist повідомив, що окупанти розстріляли кількох українських мерів, які перебувають у полоні. Глава держави також заявив, що влада країни не може вийти на зв'язок з деякими міськими головами.