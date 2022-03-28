"Укргазбанк" готовий платити по 100 тисяч готівкою солдатам РФ, які здаються в полон
У державному банку закликали росіян зробити гідний вчинок у своєму житті, який дозволить "заробити гроші на цукор".
Український держбанк "Укргазбанк" готовий платити готівкою по 100 тисяч рублів тим російським військовослужбовцям, які здаються в полон зі зброєю та бойовою технікою. Про це повідомляє пресслужба банківської установи.
"Укргазбанк" стверджує, що знає про брак мотивації в лавах російських військ, тому за допомогою готівки готовий підштовхнути окупантів прийняти "правильне рішення" — здаватися в полон з технікою та зброєю в обмін на грошову винагороду.
"Ми розуміємо, що "гості" ці з далекого минулого, де не працюють платіжні системи Visa та Mastercard, тому гарантуємо виплати лише готівкою. Ці гроші для нас не мають жодної цінності, ну не спалювати їх, до того ж це не екологічно!" — додали в державному банку.
Як зазначає "Укргазбанк", кожен військовослужбовець РФ, який здається в полон зі зброєю та бойовою технікою, отримає по 100 тисяч рублів готівкою. Держбанк також закликав окупантів зробити "єдиний гідний вчинок у своєму житті та заробити гроші на цукор ".
Пресслужба "Укргазбанку" також висловила сподівання, що інші українські банки підтримають їхню ініціативу про виплату винагород готівкою.
Нагадаємо, 24 березня відбувся перший повноцінний обмін полоненими між Росією та Україною у форматі "10 на 10". Крім цього, додому повернулися 19 цивільних моряків, яких захопили в полон із судном "Сапфір" біля острова Зміїний.
28 березня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Economist повідомив, що окупанти розстріляли кількох українських мерів, які перебувають у полоні. Глава держави також заявив, що влада країни не може вийти на зв'язок з деякими міськими головами.