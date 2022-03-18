Битва за цукор: як російські споживачі зустріли санкції Заходу (фото)

Жителі російської "глибинки" бачать по телевізору відправлення гуманітарної допомоги з Росії на Донбас, а потім йдуть до магазинів і змітають із полиць цукор, сіль, крупу й інші "стратегічні" продукти.

Російські громадяни масово спровокували ажіотаж навколо основних категорій продовольчих товарів після того, як західні країни запровадили економічні санкції проти РФ. Із магазинів почали зникати цукор, крупи, і насамперед гречка, сіль та інше продовольство, що є головною ознакою продуктової паніки. Про це повідомляє французька інформаційна служба в Росії RFI.

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Видання пише, що багато російських регіональних медіа повідомляють про підвищення цін на продукти харчування і підвищений ажіотаж із боку громадян, які незважаючи на заяви російського уряду про те, що дефіциту не буде, буквально змітають товари з полиць магазинів.

"У додатку в телефоні "Пятерочка" є цукровий пісок по 69 рублів. Я замовила. Якщо отримаю, повідомлю. Магазини обійшла 4, немає ні за які гроші. Налітай!" — "А я купив 10 кг за 59. Учора. Мабуть, щодня набавляють по десяточці", — таке листування москвичів у соцмережах публікує RFI.

Як приклад наводиться французька мережа гіпермаркетів "Ашан", яка, незважаючи на санкції, вирішила продовжити свою діяльність у Росії. Мережа ввела обмеження на продаж цукру, борошна, олії, солі та макаронних виробів.

[ + – ] Оголошення в московському магазині торгової мережі "Верный", 15 березня 2022

Аналогічну ситуацію можна спостерігати у великих містах, а й у російської провінції. Місцеве видання міста Карпинськ Свердловської області описує ситуацію з товарами в магазинах. На 16 березня вже виникло критичне становище з постачанням цукру та солі, оскільки в перші дні після введення санкцій багато місцевих жителів забирали з магазинів за раз по кілька десятків кілограмів цукру.

"Після роботи цукор купити просто неможливо. Вранці та вдень його викладають на прилавки, а надвечір цукру просто не залишається", — каже місцева мешканка Оксана.

За її словами, жителі містечка бачать по телевізору, як Росія надсилає гуманітарну допомогу на Донбас та обурюються тим, що в цей час на місцях виникають проблеми з продовольством.

"У нас всі на роботі цією ситуацією обурені. Одні хапають цей цукор, скільки можуть забрати, а іншим не дістається. А продавці в магазинах тільки руками розводять", — каже мешканка Карпинська.

[ + – ] Магазин у Карпинську 16 березня. Фото Олександра Ярошука, "Вечерний Карпинск"

Російська історикиня і телеведуча Ольга Сюткіна вважає, що нинішню ситуацію в Росії можна частково порівняти з дефіцитом часів СРСР, хоча уряд намагатиметься заморожувати ціни з неминучим вимиванням ходових товарів. Вона передбачає, що згодом налагоджуватиметься спецторгівля для державних чиновників і номенклатурні "годівниці" для міністрів, депутатів та інших "верхів", які матимуть доступ до західних якісних товарів.

Раніше повідомлялося, що 14 березня ресторани швидкого харчування мережі McDonald's припинили роботу в Росії. Щоб наостанок потрапити в ресторани, люди вишиковувалися у багатогодинні черги та робили селфі на тлі іменитого бренду.