Останній день McDonald's в РФ: багатогодинні черги та селфі на згадку

А син відомого художника Нікаса Сафронова навіть прикував себе кайданками до дверей ресторану на знак протесту.

Із сьогоднішнього дня, 14 березня, ресторани швидкого харчування мережі McDonald's припиняють роботу в Росії. Тож багато росіян востаннє вирушили скуштувати американського фастфуду. Про це пише Meduza.

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Щоб потрапити в ресторани, люди вишиковувалися в багатогодинні черги, втім, не такі довгі, які супроводжували відкриття першого McDonald's у Москві в 1990 році.

Були й довгі черги у McDrive. Утім, коли кілька днів тому стало відомо, що мережа йде з РФ через війну в Україні, багато хто вирушив "прощатися" зі звичною їжею вже тоді. А дехто вирішив на цьому й заробити. Куплену в McDonald's їжу почали продавати на онлайн-майданчиках.

Проте Telegram-канал Mash стверджує, що деякі Макдональдси можуть працювати й сьогодні, або поки не закінчаться запаси продуктів.

[ + – ] Прощальне селфі у McDonald's на Пушкінській у Москві Фото: Meduza.io

Найдовші черги спостерігалися у Москві, Краснодарі та Сочі. А на тлі легендарного McDonald's на вулиці Пушкінській у Москві багато хто навіть робив прощальні селфі.

Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

[ + – ] Черги в McDonald's у Санкт-Петербурзі Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

Саме цей ресторан став першим на території СРСР у 1990 році. Навіть знаменита літера "М" була унікальною: знизу її прикрашав маленький радянський прапорець. А черга, яка вишикувалася в день відкриття, навіть потрапила до іноземних підручників історії.

Загалом у день відкриття ресторану швидкого харчування відвідали 30 тисяч людей, що стало рекордом відвідуваності в перший день відкриття для мережі по всьому світу.

Не обійшлось і без акції протесту. Син художника Нікаса Сафронова, піаніст Лука Сафронов-Затравкін, прикував себе кайданками до дверей ресторану McDonald's на Пушкінській.

[ + – ] Протест Луки Сафронова-Затравкіна

Лука вимагав, щоб мережа не закривала своїх ресторанів, бо його "залишають без їжі, яку він вживав усе життя".

"Я важу понад 270 кг. Це — мій вибір, мій засіб самовираження та мої свободи. Але мене, звичайного мирного музиканта, насильницьким чином позбавили цього права. Сьогодні мене позбавляють тієї їжі, яку я їв усе життя", — заявив музикант.

Окрім іншого, Сафронов-молодший заявив, що не розуміє, чому він повинен страждати через санкції, втім, як і його кіт, який через санкції позбавляється звичного корму. Зрештою Луку звільнили та відправили до ділянки.

Пізніше він повідомив, що "легко відбувся", отримавши статтю за дрібне хуліганство та штраф.

Нагадаємо, це не перше масове "прощання" росіян із компаніями, які йдуть з їхньої країни. Раніше схожа картина спостерігалася у магазинів Ikea, де популярністю користувалися плюшеві акули та свічки, а також магазини спідньої білизни Victoria's Secret.