Последний день McDonald's в РФ: многочасовые очереди и селфи на память

А сын известного художника Никаса Сафронова даже приковал себя наручниками к дверям ресторана в знак протеста

С сегодняшнего дня, 14 марта рестораны быстрого питания сети McDonald's прекращают работу в России. Так что многие россияне в последний раз отправились отведать американского фастфуда. Об этом пишет Meduza.

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Чтобы попасть в рестораны, люди выстраивались в многочасовые очереди, впрочем, не в такие длинные, какие сопровождали открытие первого McDonald's в Москве в 1990 году.

Были и длинные очереди в McDrive. Впрочем, когда несколько дней назад стало известно, что сеть уходит из РФ из-за войны в Украине, многие отправились "прощаться" с привычной едой уже тогда. А некоторые решили на этом и заработать. Купленную в McDonald's еду стали продавать на онлайн-площадках.

Тем не менее Telegram-канал Mash утверждает, что некоторые "Макдональдсы" могут работать и сегодня, или пока не кончатся запасы продуктов.

[ + – ] Прощальное селфи у McDonald's на Пушкинской в Москве Фото: Meduza.io

Самые длинные очереди наблюдались в Москве, Краснодаре и Сочи. А на фоне легендарного McDonald's на улице Пушкинской в Москве многие даже делали прощальные селфи.

Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

[ + – ] Очереди в McDonald's в Санкт-Петербурге Фото: Михаил Огнев, "Фонтанка"

Именно этот ресторан стал первым на территории СССР в 1990 году. Даже знаменитая буква "М" была уникальной: снизу ее украшал маленький советский флажок. А очередь, которая выстроилась в день открытия, даже попала в иностранные учебники истории.

В целом в день открытия ресторан быстрого питания посетили 30 тысяч человек, что стало рекордом посещаемости в первый день открытия для сети по всему миру.

Не обошлось и без акции протеста. Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, приковал себя наручниками к двери ресторана McDonald's на Пушкинской.

[ + – ] Протест Луки Сафронова-Затравкина

Лука требовал, чтобы сеть не закрывала свои рестораны, потому что его "оставляют без пищи, которую он употреблял всю жизнь".

"Я вешу более 270 кг. Это — мой выбор, мое средство самовыражения и мои свободы. Но меня, обычного мирного музыканта, насильственным образом лишили этого права. Сегодня меня лишают той еды, которую я ел всю жизнь", — заявил музыкант.

Кроме прочего, Сафронов-младший заявил, что не понимает, почему он должен страдать из-за санкций, впрочем, как и его кот, который из-за санкций лишается привычного корма. В итоге Луку освободили и препроводили в участок.

Позже он сообщил, что "легко отделался", получив статью за мелкое хулиганство и штраф.

Напомним, это не первое массовое "прощание" россиян с компаниями. которые уходят из их страны. Ранее схожая картина наблюдалась у магазинов Ikea, где популярностью пользовались плюшевые акулы и свечи, а также у магазинов нижнего белья Victoria's Secret.