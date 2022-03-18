Битва за сахар: как российские потребители встретили санкции Запада (фото)

Жители российской "глубинки" видят по телевизору отправку гуманитарной помощи из России на Донбасс, а после идут в магазины и сметают с полок сахар, соль, крупу и другие "стратегические" продукты.

Российские граждане массово спровоцировали ажиотаж вокруг основных категорий продовольственных товаров после того, как западные страны ввели экономические санкции против РФ. Из магазинов начали исчезать сахар, крупы, и в первую очередь гречка, соль, и другое продовольствие, что является главным признаком продуктовой паники. Об этом сообщает французская информационная служба в России RFI.

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Издание пишет, что многие российские региональные медиа сообщают о повышении цен на продукты питания и нарастающем ажиотаже со стороны граждан, которые несмотря на заявления российского правительства о том, что дефицита не будет, буквально сметают товары с полок магазинов.

"В приложении в телефоне "Пятерочка" есть песок сахарный по 69 рублей. Я заказала. Если получу, сообщу. Магазины обошла 4, нет ни за какие деньги. Налетай!" — "А я купил 10 кг за 59. Вчера. Видимо, каждый день набавляют по десяточке", — такую переписку москвичей в соцсетях публикует RFI.

В качестве примера приводится французская сеть гипермаркетов "Ашан", которая несмотря на санкции, решила продолжить свою деятельность в России. Сеть ввела ограничения на продажу сахара, муки, растительного масла, соли и макаронных изделий.

[ + – ] Объявление в московском магазине торговой сети "Верный", 15 марта 2022

Аналогичную ситуацию можно наблюдать не только в крупных городах, но и в российской провинции. Местное издание городка Карпинск Свердловской области описывает ситуацию с продуктами в магазинах. На 16 марта уже возникло критическое положение с поставками сахара и соли, поскольку в первые дни после введения санкций многие местные жители уносили из магазинов за раз по нескольку десятков килограммов сахара.

"После работы сахар купить просто невозможно. Утром и днем его выкладывают на прилавки, а к вечеру сахара просто не остается", — говорит местная жительница Оксана.

По ее словам, жители городка видят по телевизору, как Россия отправляет гуманитарную помощь на Донбасс и возмущаются тем, что в это же время на местах возникают проблемы с продовольствием.

"У нас все на работе этой ситуацией возмущены. Одни хапают этот сахар сколько могут унести, а другим не достается. А продавцы в магазинах только руками разводят", — говорит жительница Карпинска.

[ + – ] Магазин в Карпинске 16 марта. Фото Александра Ярошука, "Вечерний Карпинск"

Российский историк и телеведущая Ольга Сюткина считает, что нынешнюю ситуацию в России можно частично сравнить с дефицитом времен СССР, хотя правительство и будет пытаться замораживать цены с неизбежным вымыванием ходовых товаров. Она предполагает, что со временем будут налаживаться спецторговля для государственных чиновников и номенклатурные "кормушки" для министров, депутатов и прочих "верхов", которые будут иметь доступ до западных качественных товаров.

Ранее сообщалось, что 14 марта рестораны быстрого питания сети McDonald's прекратили работу в России. Чтобы напоследок попасть в рестораны, люди выстраивались в многочасовые очереди и делают сэлфи на фоне именитого бренда.