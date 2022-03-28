Окупанти почали видавати пенсіонерам у Генічеську по 10 тисяч готівкою, — екснардеп

За словами Сергія Хланя, весь обіг російських рублів закінчується в комерсантів, у яких мешканці окупованого міста обмінюють їх на гривню.

Російські війська в окупованому Генічеську почали виплачувати по 10 тисяч рублів місцевим пенсіонерам, які потім змінюють російську валюту на гривню. Про це у своєму Facebook розповів екснародний депутат VIII скликання Сергій Хлань.

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За його словами, ще минулого тижня окупанти складали орієнтовні списки, а зараз розпочалися виплати в розмірі 10 тисяч рублів пенсіонерам серед мешканців Генічеська.

Громадяни, як стверджує Хлань, змушені довго стояти у черзі, щоб на руки отримати готівку. Проте весь оборот у російських рублів закінчується в комерсантів, яким жителі Генічеська здають валюту РФ в обмін на гривні.

"Але нагадую, що якщо не співпрацювати з окупантами і нічого в них не брати, це прискорить нашу перемогу", — додав екснардеп, коментуючи видачу готівки в окупованому Генічеську.

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Зазначимо, що Сергій Хлань ще 23 березня попереджав, що окупанти намагаються ввести в обіг у Херсонській області російські рублі. За словами екснародного депутата, війська РФ хочуть змусити місцеві магазини брати від покупців валюту Росії. Також рублями окупанти готуються виплачувати зарплати бюджетникам.

Також повідомлялося, що в Україні окупантам готові платити по 100 тисяч готівкою, якщо вони здаються в полон разом з технікою або зброєю. Таку винагороду планує виплачувати державний банк "Укргазбанк".