Звільнення Херсона: 4 слабких місця в обороні окупантів

Коли у Херсоні знову замайорять українські стяги, як звільнятимуть місто від окупантів, де слабкі місця росіян та як пов'язані звільнення Херсона та ймовірність вступу України до НАТО, з'ясовував Фокус.

Поки російські загарбники встановлюють нові порядки в тимчасово окупованому Херсоні, Україна готується військовим шляхом деокупувати свою територію. Деякі експерти вважають, що місто можливо повернути під контроль України уже навіть у серпні, а деякі говорять, що на це знадобляться місяці.

Швидке звільнення Херсона — чи це реально?

За словами заступника голови Херсонської обласної ради Ігоря Соболевського, Збройні Сили України можуть звільнити Херсон від окупантів уже серпні.

"Цілком ймовірно, що ЗСУ звільнять Херсонщину вже в серпні. Ми маємо дуже великий запит суспільства на звільнення Херсона та Херсонщини. Це досить великий регіон, в якому багато людей перебувають в окупації та чекають на звільнення. Херсонщина, безумовно, буде звільнена. Однак щодо термінів потрібно бути дуже обережним, бо ми не маємо права там програти", — зазначив Соболевський в ефірі телеканалу "Еспресо".

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Посадовець наголосив, що ЗСУ готують операцію зі звільнення Херсонщини та всіх тимчасово окупованих територій.

"ЗСУ готують та проведуть операцію зі звільнення Херсонщини, як тільки це стане можливим. Потрібно бути впевненим, що така операція буде успішною, і тільки тоді розпочинати активні контрнаступальні дії. Потрібно набратись терпіння та просто почекати", — сказав заступник голови Херсонської обласної ради.

Водночас генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця цього року.

"Херсон — 100%. Тобто — звільнення Херсона та закінчення активної фази ведення війни, а потім уже відбуватимуться якісь локальніші воєнні дії. Але до кінця року ми маємо закінчити основну фазу цієї війни", — сказав Марченко, відповідаючи на запитання, які території ЗСУ фізично можуть деокупувати до кінця року.

[ + – ] Українські артилеристи неподалік від Херсона Фото: Getty Images

Генерал-майор ЗСУ не назвав точні терміни, коли українські військові почнуть звільняти Херсон, однак попросив місцевих жителів "трохи потерпіти". Разом з тим Марченко наголосив, що "це буде не так довго, як усі очікують, це буде швидко".

Також генерал-майор переконаний, що окупанти на Херсонщині не зможуть провести свої псевдореферендуми стосовно приєднання до Росії, оскільки "херсонці дуже проукраїнськи налаштовані і опираються".

Капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках, експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко привідкрив завісу та розповів, що звільнення Херсонщини має зайняти декілька тижнів. Якщо вибити логістичне забезпечення російських окупантів, це можливо зробити.

Наразі підкріплення до загарбників йде з тимчасово окупованого Криму, ще частину сил вони перекидають з Харківського напрямку. Якщо в України будуть ракети, які б'ють на 300 км, ЗСУ заблокують головні артерії, через які РФ постачає зброю у Херсон, переконаний Риженко.

[ + – ] Антонівський міст після обстрілу ЗСУ Фото: Getty Images

Слабкі місця росіян на Херсонському напрямку: чого бояться окупанти?

Російські загарбники мають в тимчасово окупованому Херсоні два основні шляхи постачання зброї та чотири слабкі місця, що мають ключове значення, розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Слабкі місця росіян на Херсонщині:

Антонівський автомобільний міст, що знаходиться біля Херсона. Це — головна артерія постачання зброї з Криму. Антонівський залізничний міст — це залізна дорога за 20 км до Херсона, що перетинає Дніпро і йде до залізничного вокзалу. Другий напрямок через Правобережжя — це дорога повз Нову Каховку, яка йде по греблі Каховської ГЕС, виходить до Шилової балки і йде близько 60 км по Правобережжю до Херсона. Там як автомобільне, так і залізничне сполучення. За 20 км до Херсона ця ж дорога перетинає Інгулець через Дар’ївський міст біля села Дар’ївка.

[ + – ] Якщо "перерізати" артерії, якими окупанти постачають зброю у Херсон, то їм не буде чим воювати Фото: Сергій Хлань / Facebook [ + – ] Якщо "перерізати" артерії, якими окупанти постачають зброю у Херсон, то їм не буде чим воювати Фото: Сергій Хлань / Facebook

Варто зазначити, що українські захисники вже били по Антонівському автомобільному мосту, Дар‘ївському мосту та дорозі через греблю ГЕС. Та чи безпечно буде пересуватися транспорту по цих сполученнях — ніхто не знає, окрім ЗСУ, які можуть завдати удари повторно. Якщо "перерізати" артерії, якими окупанти постачають зброю у Херсон, то їм не буде чим воювати.

Звільнення Херсона — крок до вступу в НАТО?

Російський правозахисник Марк Фейгін висловив думку, що звільнення Херсона від окупантів можна використати для початку вступу в НАТО. Це досить складний план, однак його можна реалізувати.

За словами Фейгіна, успіхи ЗСУ та повне звільнення Херсона від окупантів можна використати для просування свого приєднання до НАТО. Проте це може бути своєрідний "частковий вступ".

Фейгін називає такі умови: Україна отримує гарантії, що проти неї не використають ядерну зброю. А НАТО натомість не вступає у війну проти РФ, однак продовжує допомагати зброєю, боєприпасами тощо.

"План фантастичний. Але, на мою думку, реальний. Зараз немає нічого такого, що можна було б назвати фантастичним. Хто ж вірив у війну Росії проти України? Хоча ми всі про це знали. Але багато хто хотів думати, що цього не буде. Так і тут, все можливо в нових умовах та обставинах", — зазначив Фейгін.

За кілька днів до контрнаступу. Херсонцям — приготуватися!

Ймовірно, що вже незабаром ЗСУ почнуть видворяти окупантів з Херсона. Тому місцеві жителі мають бути готові до тривалого перебування в укриттях. Людям варто запастися їжею та водою на декілька тижнів. Крім того, варто знайти надійне укриття, щоб не потрапити в поле зору окупантів.

Як розповів полковник запасу та колишній радник керівника Донецької ОДА Роман Світан, українські військові працюватимуть надзвичайно обережно, аби не завдати шкоди мирним жителям. Під час деокупації в Херсоні працюватимуть і Himars, і високоточна артилерія, знищуватимуть склади, командні пункти та інфраструктура, якою користується ворог.

[ + – ] Напередодні контрнаступу херсонцям варто запастися їжею та водою на декілька тижнів Фото: Getty Images

"Оскільки ми маємо високоточну зброю — і артилерія 155-мм, і Himars — будемо намагатися не завдавати шкоди житловій інфраструктурі та мирним мешканцям. Але слід розуміти, що це все-таки фронт, що місто потраплятиме до зони деокупації, тому мешканцям Херсона потрібно запастися водою, їжею, знайти місця, аби протягом приблизно двох тижнів якось себе забезпечити", — наголосив Світан.

Ймовірно, що окупанти намагатимуться створювати "навмисні проблеми" за участі цивільних, або просто прикриватимуться ними як живим щитом.

Також людей просять не рухатися незнайомими маршрутами.

Коли Херсон звільнять: що буде з Кримом?

Після того, як українська армія звільнить Херсон від російських окупантів, цілком ймовірно, що ЗСУ підуть у наступ на Крим. Однак є одне "але" — на це потрібна достатня кількість зброї, зазначив військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо буде достатньо сил та засобів, то, звичайно, так. Треба відразу заходити в Крим, звільняти його і тим самим перекривати постачання військ та "застовпити" там нашу територію. Сьогодні там мотострілецьких, танкових підрозділів дуже мало. Там переважно ремонтно-відновлювальні, системи ППО, системи берегової охорони та сили Чорноморського військово-морського флоту. А так, в принципі, кількість військ не така вже й велика", — сказав Жданов.

За словами експерта, в такому разі українці повинні розділити угруповання на два напрямки, щоб частина військ заходила в Крим, а решта — стримувала натиск окупантів з Донеччини.

"Важко спрогнозувати, як саме розвиватимуться події. Все залежить від постачання зброї", — наголосив експерт.

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Атака на Кримський міст: як українській армії подолати захист ППО Росії

Раніше ми повідомляли, що радник голови ОП Арестович розповів про початок вторгнення РФ у Херсонській області. За його словами, на момент повномасштабного вторгнення на Херсонщині було надто багато "куплених" і завербованих українців.

Також ми писали, як Росія змушує отримувати паспорти на окупованих територіях. Окупанти таким чином готуються до "референдумів".