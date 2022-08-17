ЗСУ знищили базу військових РФ у Новій Каховці: загинули 12 окупантів (фото, відео)

Удар припав точно по казармам та військовій техніці росіян. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ відзвітувало про точне "куріння в невстановленому місці".

Збройні сили України (ЗСУ) завдали точного удару по базі російських окупантів у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області. Про це повідомило у Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Це відеопідтвердження точного "куріння у невстановленому місці", яке знаходиться у Новій Каховці", — зазначили військові.

Спочатку управління повідомило про загибель від 10 до 15 росіян, але пізніше стало відомо про знищення 12 агресорів. Такі самі дані про загиблих росіян навели українські прикордонники.

На фотографіях та відео з місця подій видно, що удар припав точно по дислокації військових. Знищено будівлі та військову техніку біля казарм. Якою саме зброєю вдарили по ворожій базі, в управлінні страткому ЗСУ не уточнили.

"Ось усе, що залишилося від нашої хати. Били чітко по нам", — коментує російський військовий результат прильоту на базі.

Український воєнкор Юрій Бутусов розповів про загиблих та поранених окупантів.

"Військові РФ показали, як тепер виглядає їхня казарма. Ніч у казармі за підсумком провели дванадцять 200-х окупантів і десять 300-х", — повідомив журналіст.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський раніше говорив про втечу з Херсона основної частини військового керівництва російських загарбників. ЗСУ позбавили російських бойовиків усіх безпечних логістичних маршрутів.

Нагадаємо, що 6 серпня стався замах на "заступника голови" окупаційної влади Каховського району Віталія Гуру, зрадника розстріляли з пістолета. Колаборант не пережив поранень і помер під час транспортування до Криму.

Фокус 18 липня писав, що перший заступник голови адміністрації президента Росії та куратор Кремля по взаємодії з "ЛНР та ДНР" Сергій Кирієнко потрапив під обстріл у Новій Каховці.