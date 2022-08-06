На Херсонщині здійснили замах на колаборанта Гура: що відомо (відео)

За інформацією російських ЗМІ, Віталія Гуру підстрелили із пістолета біля його будинку.

У Новій Каховці на Херсонщині стався замах на заступника голови окупаційної влади Каховського району Віталія Гуру. Про це повідомляє агентство "ТАСС", посилаючись на пресслужбу російської "військово-цивільної адміністрації".

Агентство "РИА Новости" з посиланням на власні джерела пише: Віталія Гуру доправили до лікарні у тяжкому стані. Вважається, що колаборанта поранили пострілом з пістолета Макарова біля його будинку. До війни Віталій Гура був старостою Дніпровського старостинського округу Новокаховської громади.

На опублікованому відео з місця події показано подвір'я житлового будинку, де, ймовірно, відбувся напад на Віталія Гуру. У передпокої можна побачити сліди крові, а на асфальтовій доріжці — гільзу.

13 липня з'явилася інформація про госпіталізацію у тяжкому стані керівника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо. Сам він написав, що ліг у лікарню для медичного обстеження та передав справи колаборанту-приймачу Сергію Єлісєєву, колишньому співробітнику ФСБ.

Писали також, що голову херсонської окупаційної адміністрації Володимира Сальдо могли отруїти. За інформацією ЗМІ, колаборанта вирішили перевезти з Криму до однієї з лікарень Москви літаком. 5 серпня стан Сальдо нібито погіршився, тому медики підключили його до апарату ШВЛ та відправили у кому.