В Херсонской области совершили покушение на коллаборанта Гуру: что известно (видео)

По информации российских СМИ, Виталия Гуру подстрелили из пистолета возле его дома.

В Новой Каховке Херсонской области произошло покушение на заместителя главы оккупационной власти Каховского района Виталия Гуру. Об этом сообщает агентство "ТАСС", ссылаясь на пресс-службу российской "военно-гражданской администрации".

Агентсво "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники пишет: Виталия Гуру доставили в больницу в тяжелом состоянии. Предполагается, что коллаборанта ранили выстрелом из пистолета Макарова возле его дома. Стоит отметить, что до войны Виталий Гура был старостой Днепрянского старостинского округа Новокаховской громады.

На опубликованном видео с места происшествия показан двор жилого дома, где, вероятно, произошло нападение на Виталия Гуру. В прихожей можно заметить следы крови, а на асфальтной дорожке — гильзу.

13 июля появилась информация о госпитализации в тяжелом состоянии руководителя оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Сам он написал, что лег в больницу для медицинского обследования и передал дела коллаборанту-приемнику Сергею Елисееву, бывшему сотруднику ФСБ.

Писали также, что главу херсонской оккупационной администрации Владимира Сальдо могли отравить. По информации СМИ, коллаборанта решили перевезти из Крыма в одну из больниц Москвы на самолете. 5 августа состояние Сальдо якобы ухудшилось, поэтому медики подключили его к аппарату ИВЛ и отправили в кому.