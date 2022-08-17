ВСУ уничтожили базу военных РФ в Новой Каховке: погибли 12 оккупантов (фото, видео)

Удар пришелся точно по казармам и военной технике россиян. Управление стратегических коммуникаций ВСУ отчиталось о точном "курении в неустановленном месте".

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли точный удар по базе российских оккупантов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщило в Telegram Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке", – отметили военные.

Сначала управление сообщило о гибели от 10 до 15 россиян, но позже стало известно об уничтожении 12 агрессоров. Такие же данные о погибших россиянах привели украинские пограничники.

На фотографиях и видео с места событий видно, что удар пришелся точно по дислокации военных. Уничтожены здания и военная техника возле казарм. Каким именно оружием ударили по вражеской базе, в управлении страткома ВСУ не уточнили.

"Вот все, что осталось от нашей хаты. Били четко по нам", – комментирует российский военный результат прилета по базе.

Украинский военкор Юрий Бутусов рассказал о гибели и раненых оккупантах.

"Военные РФ показали как теперь выглядит их казарма. Ночь в казарме по итогу провели двенадцать 200-х оккупантов и десять 300-х", – сообщил журналист.

Зампредседателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский ранее говорил о бегстве из Херсона основной части военного руководства российских захватчиков. ВСУ лишили российских боевиков всех безопасных логистических маршрутов.

Напомним, что 6 августа произошло покушение на "замглавы" оккупационной власти Каховского района Виталия Гуру, предателя расстреляли из пистолета. Коллаборант не пережил ранений и умер при транспортировке в Крым.

Фокус 18 июля писал, что первый замглавы администрации президента России и куратор Кремля по взаимодействию с "ЛНР и ДНР" Сергей Кириенко попал под обстрел в Новой Каховке.