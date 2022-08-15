Планы РФ по Херсону провалились: военное командование оккупантов сбежало, — ОВА

По словам зампредседателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского, основные маршруты в оккупированных территориях Херсонской области находятся под огневым контролем ВСУ.

Основная часть военного руководства оккупантов покинула Херсон. У них не осталось безопасных маршрутов для снабжения войск оружием и военной техникой, а также продуктами питания. Об этом заявил зампредседателя Херсонского обласного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона, передает BBC.

"Сегодня у орков нет ни одного логистического маршрута безопасного — такого, который бы удовлетворял их военные потребности по обеспечению военной группировки, расположенной именно возле Херсона", — объяснил Соболевский.

По его словам, все основные маршруты на оккупированных территориях Херсонской области — под огневым контролем ВСУ. Возможно, именно поэтому военное командование оккупантов выехало из Херсона.

"Видимо, это и стало главной причиной, почему военное командование покинуло Херсон. Большая часть из них уже выехала из Херсона, об этом имеются сведения", — заявил чиновник.

Представитель Херсонского облсовета добавил, что все планы оккупационной администрации в Херсонской области оказались нежизнеспособными.

Отдельно Соболевский прокомментировал ситуацию с Антоновским мостом. По словам зампредседателя Херсонского облсовета, после ударов по Антоновскому мосту из установок HIMARS по нему невозможно перейти даже пешком.

Ранее Фокус сообщал, что ближайшие две недели в Херсонской области будут решающими. ВС РФ активно задействуют авиацию в преддверии наступления украинских сил, а последствиями взрывов в Крыму стало увольнение главы Черноморского флота.

Напомним, что в Одесской области двое мужчин на пляже подорвались на мине.