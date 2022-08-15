Плани РФ щодо Херсона провалилися: військове командування окупантів втекло, — ОВА

За словами заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, основні маршрути в окупованих територіях Херсонської області знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

Основна частина військового керівництва окупантів залишила Херсон. Вони не залишили безпечних маршрутів для забезпечення військ зброєю та військовою технікою, а також продуктами харчування. Про це заявив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону, передає ВВС.

"Сьогодні орки не мають жодного логістичного маршруту безпечного — такого, який би задовольняв їхні військові потреби щодо забезпечення військового угруповання, розташованого саме біля Херсона", — пояснив Соболевський.

За його словами, всі основні маршрути на окупованих територіях Херсонської області — під вогневим контролем ЗСУ. Можливо, саме тому військове командування окупантів виїхало із Херсона.

"Мабуть, це і стало головною причиною, чому військове командування залишило Херсон. Більшість із них уже виїхала з Херсона, про це є відомості", — заявив чиновник.

Представник Херсонської облради додав, що всі плани окупаційної адміністрації у Херсонській області виявилися нежиттєздатними.

Окремо Соболевський прокоментував ситуацію з Антонівським мостом. За словами заступника голови Херсонської облради, після ударів по Антонівському мосту з установок HIMARS по ньому неможливо перейти навіть пішки.

Раніше Фокус повідомляв, що найближчі два тижні на Херсонщині будуть вирішальними. ЗС РФ активно залучають авіацію напередодні наступу українських сил, а наслідками вибухів у Криму стало звільнення голови Чорноморського флоту.

Нагадаємо, що на Одещині двоє чоловіків на пляжі підірвалися на міні.