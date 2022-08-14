Смерть на пляжі: на Одещині двоє чоловіків загинули підірвавшись на міні

Трагедія сталася на базі відпочинку "Рута" у Затоці. Троє чоловіків вирішили відпочити на пляжі всупереч заборонам на відвідування узбережжя та купання у прибережних водах.

На Одещині в районі Затоки сталася трагедія — двоє чоловіків, ігнорувавши заборону купатися в морі, підірвалися на міні. Про це в Telegram повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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За інформацією оперативного командування "Південь", інцидент стався на одному із пляжів Одеської області у Білгород-Дністровському районі. Група з трьох чоловіків, попри встановлене обмеження на відвідування узбережжя та купання в прибережних водах, влаштували відпочинок на одному з пляжів. Під час купання у воді вибухнув вибуховий пристрій, внаслідок чого двоє чоловіків загинули і одна людина отримала поранення.

Повідомляється, що на місці події працюють фахівці з вибухотехніки, медики швидкої допомоги, а також слідчо-оперативна група.

У ОК "Південь" також нагадали громадянам про заборону перебування у пляжній зоні в Одеській та Миколаївській областях.

"Нагадуємо, що в Одеській та Миколаївській областях запроваджено заборону на перебування у пляжних зонах. У межах прибережної захисної смуги моря посилено контроль за узбережжям на предмет виявлення підозрілих чи небезпечних предметів", — йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналі Білгород-Дністровської міськради уточнили, що трагедія сталася на базі відпочинку "Рута" у Затоці.

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Раніше повідомлялося, що 2 липня на Одещині стався аналогічний інцидент. У курортному селищі Кароліно-Бугаз у морі загинув чоловік, підірвавшись на міні. Внаслідок вибуху також постраждала ще одна людина, яка отримала контузію та легкі поранення.

11 червня у курортному населеному пункті Грибівка Одеської області від вибуху в морі загинув 50-річний чоловік. Інцидент стався на очах дружини загиблого, сина та друга, якому дивом вдалося уціліти.