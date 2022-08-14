Смерть на пляже: в Одесской области двое мужчин погибли подорвавшись на мине

Трагедия произошла на базе отдыха "Рута" в Затоке. Трое мужчин решили отдохнуть на пляже вопреки запретам на посещение побережья и купания в прибрежных водах.

В Одесской области в районе Затоки произошла трагедия — двое мужчин, игнорировав запрет купаться в море, подорвались на мине. Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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По информации оперативного командования "Юг", инцидент произошел на одном из пляжей Одесской области в Белгород-Днестровском районе. Группа из троих мужчин, вопреки установленным ограничением на посещение побережья и купания в прибрежных водах, устроили отдых на одном из пляжей. Во время купания в воде взорвалась взрывное устройство, в результате чего два человека погибли и один получил ранения.

Сообщается, что на месте происшествия работают специалисты по взрывотехнике, медики скорой помощи, а также следственно-оперативная группа.

В ОК "Юг" также напомнили гражданам о запрете на пребывание в пляжной зоне в Одесской и Николаевской областях.

"Напоминаем, что в Одесской и Николаевской областях введен запрет на пребывание в пляжных зонах. В пределах прибрежной защитной полосы моря усилен контроль за побережьем на предмет обнаружения подозрительных или опасных предметов", — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Белгород-Днестровского горсовета уточнили, что трагедия произошла на базе отдыха "Рута" в Затоке.

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Ранее сообщалось, что 2 июля в Одесской области произошел аналогичный инцидент. В курортном поселке Каролино-Бугаз в море погиб мужчина, подорвавшись на мине. В результате взрыва также пострадал еще один человек, который получил контузию и легкие ранения.

11 июня в курортном населенном пункте Грибовка Одесской области от взрыва в море погиб 50-летний мужчина. Инцидент произошел на глазах жены погибшего, сына и друга, которому удалось чудом уцелеть.