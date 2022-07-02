В Одесской области во время купания мужчина взорвался на мине

Другой мужчина получил контузию.

В курортном поселке Каролино-Бугаз раздался мощный взрыв. В результате детонации вражеской мины в море погиб один человек. Об этом сообщает местное издание "Думская".

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Как известно, погибший в Одесской области решил поплавать в море, несмотря на предупреждение об опасности и попал на мину в воде.

Инцидент произошел на местной базе отдыха "Чайка".

Сначала "Думская" сообщила о двух погибших, однако позже ОК "Юг" отметил, что умер один человек, другой получил контузию и легкие ранения. От госпитализации выживший мужчина отказался.

"В очередной раз напоминаем: предупреждение о минной опасности — это не ужасы военных и не препятствие отдыху. Это реальная забота о сохранении ваших жизней. Отдохнем вместе после Победы!" – отметили представители ОК.

Напомним, в последнее время Одесская область все чаще страдает от российской военной агрессией. Накануне враг обстрелял жилые кварталы поселка в области.

Также Фокус писал о другом случае гибели во время купания в Одессе. Местный отдыхающий взорвался на мине в воде.