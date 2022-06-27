ВС РФ нанесли ракетный удар по жилым кварталам поселка в Одесской области, — ОК "Юг" (видео)

По информации украинских военных, ракетный удар был осуществлен с помощью стратегической авиации. В свою очередь спикер Одесской ОВА отметил, что угроза повторных атак высока. По словам Сергея Братчука, это агония РФ от бессилия.

Российские войска в ночь на 27 июня нанесли ракетный удар по жилым кварталам в поселке Одесской области с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

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В результате атаки на жилой квартал несколько домов и гражданских сооружений было разрушено, начался пожар на ориентировочной площади 500 м2. По предварительным данным командования, ранения получили шестеро людей, среди которых один ребенок.

Также сообщается, что борьба с огнем продолжается, было привлечено 12 спасателей та 3 единицы техники. После ликвидации огня начнет работу следственно-оперативная группа Нацполиции, а данные по масштабам разрушений и пострадавших уточняются.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что российские войска опять начали использовать стратегическую авиацию, а угроза повторных атак высокая. По его словам, это агония России от бессилия и ракетные удары будут продолжиться еще "некоторое время".

"В чем причина? Конечно, в тех встречах на высшем уровне, где опять поддерживают наше государство в этой тяжелой изнурительной борьбе. Конечно, в том дефолте, который Россия объявила впервые с 1918 года. Но самое главное — это бессилие от того, что мы стояли и стоим", — сказал он.

Напомним, утром 26 июня Россия выпустила 14 ракет по Киеву и области. В результате чего одна из них попала в жилой дом в столице. Ракета разрушила девятиэтажку — семилетнюю девочку достали из-под завалов, а ее мать прижало плитой.

25 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по городу Сарны Ровенской области. Две ракеты попали в два объекта гражданской инфраструктуры — СТО с мойкой и комплекс по ремонту машин. В результате атаке погибли трое людей.