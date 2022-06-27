ЗС РФ завдали ракетного удару по житлових кварталах селища на Одещині, — ОК "Південь" (відео)

За інформацією українських військових, ракетний удар здійснено за допомогою стратегічної авіації. Зі свого боку речник Одеської ОВА зазначив, що загроза повторних атак висока. За словами Сергія Братчука, це агонія РФ від безсилля.

Російські війська в ніч на 27 червня завдали ракетного удару по житлових кварталах у селищі Одеської області із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

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Внаслідок атаки на житловий квартал кілька будинків та цивільних споруд зруйновані, почалася пожежа на орієнтовній площі 500 м2. За попередніми даними командування, поранення отримало шестеро людей, серед яких одна дитина.

Також повідомляється, що боротьба з вогнем триває, залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки. Після ліквідації вогню розпочне роботу слідчо-оперативна група Нацполіції, а дані щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюють.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що російські війська знову почали використовувати стратегічну авіацію, а загроза повторних атак висока. За його словами, це агонія Росії від безсилля і ракетні удари триватимуть ще "якийсь час".

"У чому причина? Звичайно, в тих зустрічах на найвищому рівні, де знову підтримують нашу державу в цій тяжкій виснажливій боротьбі. Звичайно, в тому дефолті, який Росія оголосила вперше з 1918 року. Але найголовніше — це безсилля від того, що ми стояли і стоїмо", — сказав він.

Нагадаємо, вранці, 26 червня, Росія випустила 14 ракет по Києву та області. Внаслідок чого одна з них влучила у житловий будинок у столиці. Ракета зруйнувала дев'ятиповерхівку — семирічну дівчинку дістали з-під завалів, а її маму притиснуло плитою.

25 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по місту Сарни Рівненської області. Дві ракети потрапили до двох об'єктів цивільної інфраструктури — СТО з мийкою та комплексу з ремонту машин. Внаслідок атаки загинуло троє людей.