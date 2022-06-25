Поцілили в СТО. Три людини загинули після ракетного удару на Рівненщині

Чотири людини зазнали поранень, не виключено, що під завалами можуть залишатися люди.

Унаслідок ракетних ударів ЗС РФ по місту Сарни в Рівненській області загинули троє людей. Ще четверо отримали поранення та перебувають у лікарнях. Про це повідомив голова Рівненської ОВ Віталій Коваль.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Двоє поранених — у тяжкому стані. Коваль не відкидає, що під завалами ще можуть бути люди.

Дві ракети, запущені по півночі області, поцілили у два об'єкти цивільної інфраструктури: СТО з мийкою та ще один комплекс із ремонту автомобілів. На відео, яке з'явилося в мережі, видно, що це звичайний комплекс СТО поряд із заправкою. Крім стоянки для вантажівок, там також є невеликий придорожній мотель.

[ + – ] Наслідки ракетного удару по місту Сарни

"За попередніми даними, троє загиблих. Четверо постраждалих перебувають у лікарні, двоє з них — у тяжкому стані. Під завалами ще можуть бути люди, рятувальні роботи продовжуються", — заявив Коваль.

На місці працюють рятувальники ДСНС і представники всіх силових структур.

Нагадаємо, у ніч на 25 червня ЗС РФ випустили по Україні понад 50 ракет. Вони вперше застосували з території Білорусі дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також відновили пуск ракет із оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М" з території Білорусі. Було зафіксовано ракетні удари по об'єктах у Львівській, Житомирській і Чернігівській областях. Над Хмельницькою та Київською областями ППО збила ракети.

А на зустрічі Путіна та Лукашенка, яка пройшла сьогодні в Санкт-Петербурзі, Путін пообіцяв передати Білорусі "Іскандер-М", які, як відомо, можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети, причому як у звичайному, так і в ядерному виконанні.