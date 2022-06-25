Попали в СТО. Три человека погибли после ракетного удара в Ровенской области

Четыре человека получили ранения, не исключено, что под завалами могут оставаться люди.

В результате ракетных ударов ВС РФ по городу Сарны в Ровенской области, погибли три человека. Еще четверо получили ранения и находятся в больницах. Об этом сообщил глава Ровненской ОВА Виталий Коваль.

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Двое раненых – в тяжелом состоянии. Коваль не исключает, что под завалами еще могут быть люди.

Две ракеты, запущенные по северу области попали в два объекта гражданской инфраструктуры: СТО с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. На видео, которое появилось в Сети, видно, что это обычный комплекс СТО рядом с заправкой. Кроме стоянки для грузовиков там также находится небольшой придорожный мотель.

[ + – ] Последствия ракетного удара по городу Сарны

"По предварительным данным, трое погибших. Четверо пострадавших находятся в больнице, двое из них — в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут быть люди, спасательные работы продолжаются", — заявил Коваль.

На месте работают спасатели ГСЧС и представители всех силовых структур.

Напомним, в ночь на 25 июня С РФ выпустили по Украине более 50 ракет. Они впервые применили с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также возобновили пуски ракет из оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" с территории Беларуси. Были зафиксированы ракетные удары по объектам в Львовской, Житомирской и Черниговской областях. Над Хмельницкой и Киевской областями ПВО сбило ракеты.

А на встрече Путина и Лукашенко, которая прошла сегодня в Санкт-Петербурге, Путин пообещал передать в Беларусь "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении.