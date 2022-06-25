ВС РФ нанесли ракетные удары по Ровенской области. Есть пострадавшие

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщает, что ракеты летели с севера и попали в объекты гражданской инфраструктуры.

Российские военные нанесли ракетный удар по северу Ровенской области. По предварительным данным, погибших нет, но есть пострадавшие. Об этом сообщают местные СМИ, также информацию о двух ракетных ударах подтверждает начальник областной военной администрации Виталий Коваль.

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Ракетные удары были произведены ВС РФ во время объявленной в 19.05 воздушной тревоги.

"Нанесены два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры. Предварительно, без жертв. Выехал на место происшествия", — сказал Коваль в коротком сообщении, записанном в машине.

[ + – ] Комментарий главы ОВА Виталия Коваля по поводу обстрела Ровненской области

В соцсетях очевидцы сообщают о том, что ракеты летели с севера. Также сообщают, что есть пострадавшие, а после прилета ракет – начались пожары.

При этом информация о том, что одна из ракет попала в АЗС в городе Сарны, не подтверждается.

Напомним, за 122 дня войны с Россией, ВС РФ нанесли 12 ударов по территории Ровенской области. Целями стали взлетная полоса аэропорта, военные объекты, полигон, две нефтебазы, телебашня и железная дорога. Также было обстреляно поле неподалеку от границы с Беларусью.

Напомним, также была обстреляна ядерная установка в одном из харьковских научно-исследовательских институтов. Угрозы ядерного взрыва нет, но опасность радиационного загрязнения сохраняется.