В подкритическом состоянии. Россияне обстреляли ядерную установку в Харькове

Речь идет об исследовательской ядерной подкритической установке "Источник нейтронов", которая находится в ННЦ "ХФТИ".

ВС РФ обстреляли в Харькове территорию Национального научного центра Харьковского физико-технического института, где находится исследовательская ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

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В результате обстрела повреждены: северная стена пристройки ускорителя в экспериментальном зале установки; вентиляционные каналы системы специальной вентиляции; вентиляционная труба основного здания установки; система охлаждения клистронной галереи ускорителя; корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания; обшивка основного здания установки.

[ + – ] Исследовательская ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" Фото: Соцсети

Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования для идентификации всех повреждений, но этому препятствует постоянная угроза новых обстрелов.

В Инспекции уточнили, что ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние. Оперативный персонал контролирует состояние "Источника нейтронов" и поддерживает в рабочем состоянии оборудование.

Внешнее электроснабжение "Источника нейтронов" отсутствует. Радиационный фон проверили – он в норме.

В Инспекции напоминают, что территорию института ВС РФ обстреливают с марта. Инфраструктуре института уже нанесен катастрофический ущерб. Под обстрелы попала непосредственно сама ядерная установка, здания института также сильно повреждены.

[ + – ] Последствия обстрела зданий института в марте Фото: Слово и Дело

В ННЦ "ХФТИ" отмечают, что это явно не последний обстрел установки и последующие ракетные удары со стороны России могут повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности. Но она подкритическая, а значит, ядерного взрыва там быть не может.

Ведь "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

Напомним, ядерную установку "Источник нейтронов" запустили в 2016 году при поддержке США в рамках программы по нераспространению ядерного оружия. Установка предназначена для проведения исследований в различных областях науки, разработки радиоизотопов для медицины и промышленности, решения проблем ядерной энергетики, продления сроков эксплуатации атомных электростанций.