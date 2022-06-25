UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

В подкритическом состоянии. Россияне обстреляли ядерную установку в Харькове

459
Источник нейтронов, хфти, ядерная установка, обстрел харькова, россияне обстреливают харьков, радиация, ядерный взрыв
Фото: Соцсети | ННЦ "ХФТИ", где находится исследовательская ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов"

Речь идет об исследовательской ядерной подкритической установке "Источник нейтронов", которая находится в ННЦ "ХФТИ".

ВС РФ обстреляли в Харькове территорию Национального научного центра Харьковского физико-технического института, где находится исследовательская ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

В результате обстрела повреждены: северная стена пристройки ускорителя в экспериментальном зале установки; вентиляционные каналы системы специальной вентиляции; вентиляционная труба основного здания установки; система охлаждения клистронной галереи ускорителя; корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания; обшивка основного здания установки.

Источник нейтронов, хфти, ядерная установка, обстрел харькова, россияне обстреливают харьков, радиация, ядерный взрыв
Исследовательская ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов"
Фото: Соцсети

Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования для идентификации всех повреждений, но этому препятствует постоянная угроза новых обстрелов.

В Инспекции уточнили, что ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние. Оперативный персонал контролирует состояние "Источника нейтронов" и поддерживает в рабочем состоянии оборудование.

Внешнее электроснабжение "Источника нейтронов" отсутствует. Радиационный фон проверили – он в норме.

В Инспекции напоминают, что территорию института ВС РФ обстреливают с марта. Инфраструктуре института уже нанесен катастрофический ущерб. Под обстрелы попала непосредственно сама ядерная установка, здания института также сильно повреждены.

Источник нейтронов, хфти, ядерная установка, обстрел харькова, россияне обстреливают харьков, радиация, ядерный взрыв
Последствия обстрела зданий института в марте
Фото: Слово и Дело

В ННЦ "ХФТИ" отмечают, что это явно не последний обстрел установки и последующие ракетные удары со стороны России могут повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности. Но она подкритическая, а значит, ядерного взрыва там быть не может.

Ведь "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

Напомним, ядерную установку "Источник нейтронов" запустили в 2016 году при поддержке США в рамках программы по нераспространению ядерного оружия. Установка предназначена для проведения исследований в различных областях науки, разработки радиоизотопов для медицины и промышленности, решения проблем ядерной энергетики, продления сроков эксплуатации атомных электростанций.