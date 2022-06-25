У підкритичному стані. Росіяни обстріляли ядерну установку в Харкові

Йдеться про дослідницьку ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів", що розташована в ННЦ "ХФТІ".

ЗС РФ обстріляли в Харкові територію Національного наукового центру Харківського фізико-технічного інституту, де розташована дослідницька ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

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Внаслідок обстрілу пошкоджено: північну стіну прибудови прискорювача в експериментальній залі установки; вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції; вентиляційна труба основної будівлі установки; система охолодження клістроної галереї прискорювача; корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення; обшивка основної будівлі установки.

[ + – ] Дослідницька ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" Фото: Соцсети

Персонал продовжує огляд будівель, споруд і обладнання для ідентифікації всіх пошкоджень, але цьому перешкоджає постійна загроза нових обстрілів.

В Інспекції уточнили, що ядерну установку переведено в глибокий підкритичний стан. Оперативний персонал контролює стан "Джерела нейтронів" і підтримує в робочому стані обладнання.

Зовнішнє електропостачання "Джерела нейтронів" відсутнє. Радіаційний фон перевірили — він у нормі.

В Інспекції нагадують, що територію інституту ЗС РФ обстрілюють із березня. Інфраструктурі інституту вже завдано катастрофічних збитків. Під обстріл потрапила безпосередньо сама ядерна установка, будівлі інституту також сильно пошкоджені.

[ + – ] Наслідки обстрілу будівель інституту в березні Фото: Слово и Дело

У ННЦ "ХФТІ" зазначають, що це явно не останній обстріл установки, і подальші ракетні удари з боку Росії можуть вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки. Але вона підкритична, а отже, ядерного вибуху там не може бути.

Адже "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

Нагадаємо, ядерну установку "Джерело нейтронів" запустили у 2016 році за підтримки США в межах програми з нерозповсюдження ядерної зброї. Установка призначена для проведення досліджень у різних галузях науки, розробки радіоізотопів для медицини та промисловості, вирішення проблем ядерної енергетики, продовження термінів експлуатації атомних електростанцій.