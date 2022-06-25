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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У підкритичному стані. Росіяни обстріляли ядерну установку в Харкові

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Джерело нейтронів, хфті, ядерна установка, обстріл харкова, росіяни обстрілюють харків, радіація, ядерний вибух
Фото: Соцсети | ННЦ "ХФТІ", де розташована дослідницька ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів"

Йдеться про дослідницьку ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів", що розташована в ННЦ "ХФТІ".

ЗС РФ обстріляли в Харкові територію Національного наукового центру Харківського фізико-технічного інституту, де розташована дослідницька ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

Внаслідок обстрілу пошкоджено: північну стіну прибудови прискорювача в експериментальній залі установки; вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції; вентиляційна труба основної будівлі установки; система охолодження клістроної галереї прискорювача; корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення; обшивка основної будівлі установки.

Джерело нейтронів, хфті, ядерна установка, обстріл харкова, росіяни обстрілюють харків, радіація, ядерний вибух
Дослідницька ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів"
Фото: Соцсети

Персонал продовжує огляд будівель, споруд і обладнання для ідентифікації всіх пошкоджень, але цьому перешкоджає постійна загроза нових обстрілів.

В Інспекції уточнили, що ядерну установку переведено в глибокий підкритичний стан. Оперативний персонал контролює стан "Джерела нейтронів" і підтримує в робочому стані обладнання.

Зовнішнє електропостачання "Джерела нейтронів" відсутнє. Радіаційний фон перевірили — він у нормі.

В Інспекції нагадують, що територію інституту ЗС РФ обстрілюють із березня. Інфраструктурі інституту вже завдано катастрофічних збитків. Під обстріл потрапила безпосередньо сама ядерна установка, будівлі інституту також сильно пошкоджені.

Джерело нейтронів, хфті, ядерна установка, обстріл харкова, росіяни обстрілюють харків, радіація, ядерний вибух
Наслідки обстрілу будівель інституту в березні
Фото: Слово и Дело

У ННЦ "ХФТІ" зазначають, що це явно не останній обстріл установки, і подальші ракетні удари з боку Росії можуть вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки. Але вона підкритична, а отже, ядерного вибуху там не може бути.

Адже "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

Нагадаємо, ядерну установку "Джерело нейтронів" запустили у 2016 році за підтримки США в межах програми з нерозповсюдження ядерної зброї. Установка призначена для проведення досліджень у різних галузях науки, розробки радіоізотопів для медицини та промисловості, вирішення проблем ядерної енергетики, продовження термінів експлуатації атомних електростанцій.