У Харкові серйозна радіаційна загроза через обстріл ядерної установки "Джерело нейтронів"

Наступні бомбардування та обстріл об'єкта загрожують важкими радіаційними наслідками із забрудненням прилеглих територій.

Сьогодні, 28 березня, приблизно о 14:00, згідно з відомостями експлуатуючої організації Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", ядерна установка "Джерело нейтронів" вкотре зазнала обстрілів. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання у своєму Telegram-каналі.

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Внаслідок чергового акту ядерного тероризму з боку Росії будівлі та інфраструктура, розташовані на території ННЦ ХФТІ (зокрема ЯПУ "Джерело нейтронів"), зазнали серйозних пошкоджень.

"Докладно оцінити масштаби пошкоджень та їхній вплив на ядерну та радіаційну безпеку наразі неможливо через інтенсивні бойові дії, які не припиняються в районі розташування ядерної установки", — йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію у воєнних умовах. Її подальші бомбардування та/або обстріл загрожують важкими радіаційними наслідками із забрудненням прилеглих територій.

Напередодні внаслідок обстрілів з'явилися суттєві пошкодження теплоізоляційної обшивки будівлі ЯПУ "Джерело нейтронів", часткове обсипання матеріалів облицювання в експериментальному залі установки.

З 24 березня ядерна установка переведена у глибокий підкритичний стан (режим "тривалої зупинки").

Раніше Фокус повідомляв, що журналіст-розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв вважає, що Кремль, як і раніше, розглядає варіант із застосуванням тактичної ядерної зброї, тому міністр оборони РФ Сергій Шойгу наразі ховається в бункері.