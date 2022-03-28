В Харькове серьезная радиационная угроза из-за обстрела ядерной установки "Источник нейтронов"
Последующие бомбардировки и обстрелы объекта чреваты тяжелыми радиационными последствиями с загрязнением близлежащих территорий.
Сегодня, 28 марта, примерно в 14:00, согласно сведениям эксплуатирующей организации Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", ядерная установка "Источник нейтронов" в очередной раз подверглась обстрелам. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования в своем Telegram-канале.
В результате очередного акта ядерного терроризма со стороны России здания и инфраструктура, расположенные на территории ННЦ ХФТИ (в том числе ЯПУ "Источник нейтронов"), получили серьезные повреждения.
"Подробно оценить масштабы повреждений и их влияние на ядерную и радиационную безопасность в настоящее время не представляется возможным из-за интенсивных боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что ЯПУ "Источник нейтронов", как, впрочем, и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в военных условиях. Ее последующие бомбардировки и/или обстрелы чреваты тяжелыми радиационными последствиями с загрязнением близлежащих территорий.
Накануне в результате обстрелов появились существенные повреждения теплоизоляционной обшивки здания ЯПУ "Источник нейтронов", частичное осыпание материалов облицовки в экспериментальном зале установки.
С 24 марта ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние (режим "длительный останов").
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