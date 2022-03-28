Христо Грозев уверен, что глава МО РФ Шойгу прячется в бункере из-за угрозы ядерного удара

Журналист-расследователь Bellingcat убежден, что в планах Кремля остается вариант с ядерным ударом, поэтому министр обороны РФ Шойгу прячется в бункере. При этом приказ о применении ядерного оружия должны одновременно выполнить пять человек. В Кремле знают, что есть те, кто откажутся идти до конца.

О том, что президент РФ Владимир Путин, оказавшись загнанным в угол в связи с военными неудачами в Украине, может решиться на самое страшное — отдать приказ о применении ядерного оружия, размышляют разные эксперты во всем мире. Не остается в стороне руководитель организации журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев. Он убежден, что в планах Кремля есть вариант с ядерным ударом. Косвенно на это указывают данные секретных авиаперелетов. Ведь если в Кремле готовы на отчаянный шаг, нужно заранее спрятать все высшее руководство страны в бункерах. Подобная версия объясняет куда на долгое время из публичного пространства исчез министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"Это наша очень обоснованная версия (про Шойгу). Если в плане стратегии Кремля остается вариант с ядерным ударом, а он остается, Песков это подтвердил, не может быть по-другому, то им (руководству РФ) нельзя потом начать прятать военное руководство, они заранее должны начать прятать. Поэтому, проследив передвижение его (Шойгу) самолета мы видим частые вылеты в Уфу, это дает очевидный ответ (О том, что Шойгу в бункере). Мы видим и другие перелеты (самолетов высшего руководства РФ), они более засекречены", — объясняет в эфире Украина 24 Грозев.

Журналист отмечает, что те же самые источники российских спецслужб, которые до начала войны предупреждали его команду о том, что Путин настроен решительно, сегодня говорят, что ядерный удар рассматривается в том случае, если план со взятием Киева потерпит фиаско. Приказ о применении ядерного оружия должны по цепочке выполнить пять человек. И с большой вероятность есть парочка тех, кто не готов идти до конца.

"Мы общались очень много с людьми из российских спецслужб. Те люди, которые еще до начала войны, в декабре-январе нас предупреждали, что это очень вероятно, что Путин сам очень этого хочет, что он хвастался близкому окружению, что он готов на это пойти… Даже эти люди сейчас говорят, что он при перспективе полного провала захвата Киева может дать такое распоряжение, но он не может применить ядерное оружие условной красной кнопкой. Есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит. И наши источники уверены, найдутся как минимум пару из этих пяти которые не выполнят приказ. Он знает, что такой риск существует, вряд ли даст такой приказ", — говорит Грозев.

Как писал ранее Фокус, почти все американские сенаторы склоняются к тому, что даже удар не по странам Альянса включит НАТО в войну с РФ.