Христо Грозев упевнений, що голова МО РФ Шойгу ховається в бункері через загрозу ядерного удару

Журналіст-розслідувач Bellingcat переконаний, що в планах Кремля залишається варіант із ядерним ударом, тому міністр оборони РФ Шойгу ховається в бункері. При цьому наказ про застосування ядерної зброї має одночасно виконати п'ять осіб. У Кремлі знають, що є ті, хто відмовиться йти до кінця.

Про те, що президент РФ Володимир Путін, опинившись загнаним у кут у зв'язку з воєнними невдачами в Україні, може зважитися на найстрашніше — наказати про застосування ядерної зброї, розмірковують різні експерти в усьому світі. Не залишається осторонь керівник організації журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозев. Він переконаний, що в планах Кремля є варіант із ядерним ударом. Побічно це вказують дані секретних авіаперельотів. Адже якщо в Кремлі готові на відчайдушний крок, треба заздалегідь сховати все найвище керівництво країни в бункерах. Подібна версія пояснює те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу на довгий час зник із публічного простору

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"Це наша дуже обґрунтована версія (про Шойгу). Якщо в плані стратегії Кремля залишається варіант із ядерним ударом, а він залишається, Пєсков це підтвердив, не може бути інакше, то їм (керівництву РФ) не можна потім почати ховати військове керівництво, вони заздалегідь повинні почати ховатися. Тому, простеживши пересування його (Шойгу) літака, ми бачимо часті вильоти в Уфу, це дає очевидну відповідь (про те, що Шойгу в бункері). Ми бачимо й інші перельоти (літаків вищого керівництва РФ), вони більш засекречені", — пояснює в ефірі "Україна 24" Грозев.

Журналіст зазначає, що ті самі джерела російських спецслужб, які до початку війни попереджали його команду про те, що Путін налаштований рішуче, сьогодні кажуть, що ядерний удар розглядається в тому випадку, якщо план зі взяттям Києва зазнає фіаско. Наказ про застосування ядерної зброї мають ланцюжком виконати п'ять осіб. І з великою ймовірністю, є парочка тих, хто не готовий іти до кінця.

"Ми спілкувалися дуже багато з людьми з російських спецслужб. Ті люди, які ще до початку війни, у грудні-січні, нас попереджали, що це дуже ймовірно, що Путін сам дуже цього хоче, що він хвалився близькому оточенню, що він готовий на це піти… Навіть ці люди зараз кажуть, що він при перспективі повного провалу захоплення Києва може дати таке розпорядження, але він не може застосувати ядерну зброю умовною червоною кнопкою. Є п'ятеро людей, які повинні виконати всі ці розпорядження ланцюжком до того, як ракота з ядерним запасом вилетить. І наші джерела впевнені, знайдуться як мінімум пара з цих п'яти, які не виконають наказ. Він знає, що такий ризик існує, навряд чи дасть такий наказ", — каже Грозев.

Як писав раніше Фокус, багато американських сенаторів схиляються до того, що навіть удар не по країнах Альянсу включить НАТО у війну з РФ.