ЗС РФ завдали ракетних ударів по Рівненській області. Є постраждалі

Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомляє, що ракети летіли з півночі та поцілили в об'єкти цивільної інфраструктури.

Російські військові завдали ракетного удару по півночі Рівненської області. За попередніми даними, загиблих нема, але є постраждалі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, також інформацію про два ракетні удари підтверджує начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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Ракетні удари були здійснені ЗС РФ під час оголошеної о 19:05 повітряної тривоги.

"Завдано двох ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Попередньо, без жертв. Виїхав на місце події", — сказав Коваль у короткому повідомленні, записаному в машині.

[ + – ] Коментар глави ОВА Віталія Коваля з приводу обстрілу Рівненської області

У соцмережах очевидці повідомляють, що ракети летіли з півночі. Також повідомляють, що є постраждалі, а після прильоту ракет почалися пожежі.

При цьому інформація про те, що одна з ракет поцілила в АЗС у місті Сарни, не підтверджується.

Нагадаємо, за 122 дні війни з Росією, ЗС РФ завдали 12 ударів по території Рівненської області. Цілями стали злітна смуга аеропорту, військові об'єкти, полігон, дві нафтобази, телевежа та залізниця. Також було обстріляно поле неподалік кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, також було обстріляно ядерну установку в одному з харківських науково-дослідних інститутів. Загрози ядерного вибуху немає, але загроза радіаційного забруднення зберігається.