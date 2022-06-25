Россия передаст Беларуси "Искандеры". Как прошла встреча Путина и Лукашенко

Президент РФ предложил Александру Лукашенко дооборудовать самолеты СУ-25, которые находятся на вооружении армии Беларуси, на авиационных заводах России.

Россия планирует в ближайшие месяцы передать Беларуси "Искандеры-М", которые могут использовать баллистические и крылатые ракеты. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил по результатам встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко, пишет российское информагентство ТАСС.

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"В течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении. Я предлагаю поручить Министерству обороны и начальнику Генштаба проработать все детали связанные с этим", — заявил Путин.

[ + – ] Лукашенко во время встречи с Путиным попросил отреагировать на учения НАТО возле границ Беларуси. Фото: Kremlin.ru

Напомним, 25 июня Владимир Путин провел переговоры с Александром Лукашенко. В ходе встречи Лукашенко обратил внимание Путина на тренировочные полеты самолетов НАТО вблизи границ Беларуси и попросил рассмотреть возможность зеркального ответа, в случае необходимости. Или же предложил "приспособить" белорусские самолеты для ответа на возможную угрозу. В ответ президент РФ предложил Лукашенко отправить самолеты СУ-25, которые находятся на вооружении армии Беларуси, на авиационные заводы России, чтобы дооборудовать их и начать подготовку летного состава.

Также в этот день, 25 июня, ВС РФ устроили провокацию и осуществили массированный обстрел украинских городов с территории Беларуси. Как сообщал ранее Фокус, это было сделано для того, чтобы втянуть белорусскую армию в противостояние с ВСУ.

Также Фокус писал о том, что Литва, руководствуясь четвертым пакетом санкций ЕС в отношении России, остановила транзит большинства грузов из других регионов РФ в Калининградскую область. В ответ Москва пригрозила Вильнюсу ответными мерами. Однако президент Литвы ясно дал понять, что не поведется на провокации. Он сообщил, что никаких уступок в ответ на угрозы Кремля не будет. Литва намерена руководствоваться новыми правилами, которые обусловлены санкционной политикой Евросюза, а потому продолжит блокаду калининградского транзита. Также Гитанас Науседа призвал Еврокомиссию провести необходимые консультации, чтобы выяснить, не нанесут ли вреда новые ограничения интересам Литвы и международным соглашениям.