Никаких уступок РФ. Президент Литвы объяснил ситуацию с транзитом в Калининград

Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва не планирует снимать ограничения на транзит грузов в Калининградскую область, несмотря на угрозы РФ.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна не собирается реагировать на угрозы России и планирует продолжать соблюдать санкционный режим с ограничениями на транзит в Калининградскую область. Об этом глава государства написал у себя в Facebook.

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"Совершенно ясно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над провозимыми через ее территорию товарами и ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля", – заявил президент Литвы.

По его словам, калининградский транзит работает с 2004 года, с того момента, как Литва вступила в Евросоюз, и его условия обсуждаются в соглашении ЕС-Россия. Однако Евросоюз принял четвертый пакет санкций против России, в котором говорится о введении ограничений на определенные виды товаров. В частности, сталь и черные металлы, а также товары роскоши. Литва применяет эти санкции в отношении калининградского транзита.

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В то же время Гитанас Науседа предложил Еврокомиссии провести консультации, чтобы введенные санкции не нанесли вреда ни интересам Литвы, ни международным соглашениям.

Кроме того, президент Литвы напомнил, что вчера в Брюсселе завершился исторический Совет европейских лидеров, на котором Украине и Молдове предоставили статус кандидата в ЕС. По мнению Науседы, Литва сыграла в этом процессе одну из ведущих ролей, поскольку была голосом Украины и Молдовы в ЕС. И радуясь этим успехам, ему неспокойно наблюдать за тем, как в общественном политическом пространстве в Вильнюсе продолжаются дискуссии о калининградском транзите.

Напомним, с 18 июня Литва прекратила транзит грузов по железной дороге в Калининград из других регионов России и обратно. Запрет коснулся алкоголя, сигарет, мебели, бытовой техники, строительных материалов. В общей сложности это почти половина всего груза, который идет из других регионов России в Калининград. В ответ на подобные действия РФ начала угрожать Литве ответными мерами.

Как писал Фокус, в Москве заявили, что перестанут признавать Литву членом ЕС и будут защищать свои национальные интересы.