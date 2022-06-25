Жодних поступок РФ. Президент Литви пояснив ситуацію з транзитом у Калінінград

Ґітанас Науседа наголосив, що Литва не планує знімати обмеження на транзит вантажів до Калінінградської області, незважаючи на погрози РФ.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що його країна не збирається реагувати на погрози Росії та планує продовжувати дотримуватись санкційного режиму з обмеженнями на транзит до Калінінградської області. Про це глава держави написав у себе у Facebook.

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"Зовсім ясно, що Литва повинна та буде застосовувати санкції ЄС. Литва повинна та буде зберігати контроль над товарами, що провозяться через її територію, і про жодні "коридори" не може бути й мови, як не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля", — заявив президент Литви.

За його словами, калінінградський транзит працює з 2004 року з того моменту, як Литва вступила у Євросоюз, і його умови обговорюються в угоді ЄС-Росія. Однак Євросоюз ухвалив четвертий пакет санкцій проти Росії, в якому йдеться про запровадження обмежень на певні види товарів. Зокрема, сталь і чорні метали, а також товари розкоші. Литва застосовує ці санкції щодо калінінградського транзиту.

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Вільнюс готовий до заходів у відповідь Москви на блокаду Калінінграда, — президент Литви

Водночас Ґітанас Науседа запропонував Єврокомісії провести консультації, щоб запроваджені санкції не завдали шкоди ні інтересам Литви, ні міжнародним угодам.

Крім того, президент Литви нагадав, що вчора в Брюсселі завершилася історична Рада європейських лідерів, на якій Україні та Молдові надали статус кандидата в ЄС. На думку Науседи, Литва зіграла в цьому процесі одну з провідних ролей, оскільки була голосом України та Молдови в ЄС. І радіючи цим успіхам, йому неспокійно спостерігати за тим, як у суспільному політичному просторі у Вільнюсі точаться дискусії про транзит Калінінграда.

Нагадаємо, з 18 червня Литва припинила транзит вантажів залізницею до Калінінграда з інших регіонів Росії і назад. Заборона торкнулася алкоголю, цигарок, меблів, побутової техніки, будівельних матеріалів. Загалом це майже половина всього вантажу, що йде з інших регіонів Росії в Калінінград. У відповідь на подібні дії РФ почала погрожувати Литві заходами у відповідь.

Як писав Фокус, у Москві заявили, що перестануть визнавати Литву членом ЄС і захищатимуть свої національні інтереси.