Росія передасть Білорусі "Іскандери". Як пройшла зустріч Путіна та Лукашенка

Президент РФ запропонував Олександру Лукашенку дообладнати літаки СУ-25, які перебувають на озброєнні армії Білорусі, на авіаційних заводах Росії.

Росія планує найближчими місяцями передати Білорусі "Іскандери-М", які можуть використовувати балістичні та крилаті ракети. Про це президент РФ Володимир Путін заявив за результатами зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенком, пише російське інформагентство ТАРС.

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"Протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі "Іскандер-М", які, як відомо, можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети, причому як у звичайному, так і в ядерному виконанні. Я пропоную доручити Міністерству оборони та начальнику Генштабу опрацювати всі деталі, пов'язані з цим", — заявив Путін.

[ + – ] Лукашенко під час зустрічі з Путіним попросив відреагувати на навчання НАТО біля кордонів Білорусі Фото: Kremlin.ru

Нагадаємо, 25 червня Володимир Путін провів переговори з Олександром Лукашенком. Під час зустрічі Лукашенко звернув увагу Путіна на тренувальні польоти літаків НАТО поблизу кордонів Білорусі та попросив розглянути можливість дзеркальної відповіді в разі потреби. Або ж запропонував "пристосувати" білоруські літаки для відповіді на можливу загрозу. У відповідь президент РФ запропонував Лукашенку відправити літаки СУ-25, які перебувають на озброєнні армії Білорусі, на авіаційні заводи Росії, щоб дообладнати їх і розпочати підготовку льотного складу.

Також цього дня, 25 червня, ЗС РФ влаштували провокацію та здійснили масований обстріл українських міст із території Білорусі. Як повідомляв раніше Фокус, це було зроблено для того, щоби втягнути білоруську армію в протистояння із ЗСУ.

Також Фокус писав про те, що Литва, керуючись четвертим пакетом санкцій ЄС щодо Росії, зупинила транзит більшості вантажів із інших регіонів РФ до Калінінградської області. У відповідь Москва пригрозила Вільнюсу заходами у відповідь. Однак президент Литви ясно дав зрозуміти, що не поведеться на провокації. Він повідомив, що жодних поступок у відповідь на погрози Кремля не буде. Литва має намір керуватися новими правилами, які обумовлені санкційною політикою Євросюзу, а тому продовжить блокаду транзиту Калінінграда. Також Ґітанас Науседа закликав Єврокомісію провести необхідні консультації, щоб з'ясувати, чи не завдадуть шкоди нові обмеження інтересам Литви та міжнародним угодам.