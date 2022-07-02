На Одещині під час купання чоловік підірвався на міні

Інший чоловік отримав контузію.

У курортному селищі Кароліно-Бугаз пролунав потужний вибух. Внаслідок детонації ворожої міни в морі загинув один чоловік. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

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Як відомо, загиблий на Одещині вирішив поплавати в морі, попри попередження про небезпеку та потрапив на міну у воді.

Інцидент стався на місцевій базі відпочинку "Чайка".

Спочатку "Думська" повідомила про двох загиблих, проте пізніше ОК "Південь" зазначило, що помер один чоловік, інший отримав контузію та поранення. Від госпіталізації чоловік, що вижив, відмовився.

"Вкотре нагадуємо: попередження про мінну небезпеку — це не жахачки військових і не перешкода відпочинку. Це реальна турбота про збереження ваших життів. Відпочинемо разом після Перемоги!" — зазначили представники ОК.

Нагадаємо, останнім часом Одещина все частіше страждає від російської військової агресії. Напередодні ворог обстріляв житлові квартали селища в області.

Також Фокус писав про інший випадок загибелі під час купання. Місцевий відпочивальник підірвався на міні у воді.