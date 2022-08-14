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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области

Следующие две недели в Херсонской области станут решающими, — депутат Хлань

солдаты всу, освобождение херсона, контрнаступление
Фото: Flickr | Депутат прогнозирует "решающие" недели для Херсонской области

Российские военные активизировали авиацию на фоне грядущего наступления украинских войск, считает член областного совета.

По мнению депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, следующие две недели на фронте в Херсонской области станут решающими в вопросе освобождения региона. Об этом политик сообщил в своем Facebook в воскресенье, 14 августа.

"Похоже, что следующие 2 недели будут решающими для ситуации в Херсонской области", — написал областной депутат.

По словам Хланя российские военные активизировали авиацию и продолжили незаконные обыски и задержания именно на фоне угрозы полномасштабного наступления войск РФ на территорию региона. Депутат сообщил, что оккупанты оказывают давление на местных медиков и учителей, заставляя их соглашаться на оплату труда в рублях и угрожая им увольнениями. Также депутату стало известно, что 26-27 августа во временно-оккупированном Геническе российские силы планируют провести семинар при участии министра образования РФ.

Также, по данным Хланя, с 15 августа российские силы планируют запустить на оккупированной территории работу телекомпании "Таврия", которая будет обслуживать интересы противника.

Что касается гуманитарной ситуации в регионе, то, по данным депутата, там "катастрофически не хватает лекарств, в том числе инсулина", а квалифицированную медицинскую помощь никто предоставить не может. На фоне этого жители Херсонской области продолжают покидать временно оккупированную территорию.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о начале вторжения РФ в Херсонской области. По его словам, на момент полномасштабного вторжения в Херсонской области было много "купленных" и завербованных украинцев.

Ранее Фокус анализировал, какие слабые места есть в обороне россиян в условиях будущего наступления украинских войск на Херсонскую область.