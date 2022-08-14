Следующие две недели в Херсонской области станут решающими, — депутат Хлань

Российские военные активизировали авиацию на фоне грядущего наступления украинских войск, считает член областного совета.

По мнению депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, следующие две недели на фронте в Херсонской области станут решающими в вопросе освобождения региона. Об этом политик сообщил в своем Facebook в воскресенье, 14 августа.

"Похоже, что следующие 2 недели будут решающими для ситуации в Херсонской области", — написал областной депутат.

По словам Хланя российские военные активизировали авиацию и продолжили незаконные обыски и задержания именно на фоне угрозы полномасштабного наступления войск РФ на территорию региона. Депутат сообщил, что оккупанты оказывают давление на местных медиков и учителей, заставляя их соглашаться на оплату труда в рублях и угрожая им увольнениями. Также депутату стало известно, что 26-27 августа во временно-оккупированном Геническе российские силы планируют провести семинар при участии министра образования РФ.

Также, по данным Хланя, с 15 августа российские силы планируют запустить на оккупированной территории работу телекомпании "Таврия", которая будет обслуживать интересы противника.

Что касается гуманитарной ситуации в регионе, то, по данным депутата, там "катастрофически не хватает лекарств, в том числе инсулина", а квалифицированную медицинскую помощь никто предоставить не может. На фоне этого жители Херсонской области продолжают покидать временно оккупированную территорию.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о начале вторжения РФ в Херсонской области. По его словам, на момент полномасштабного вторжения в Херсонской области было много "купленных" и завербованных украинцев.

Ранее Фокус анализировал, какие слабые места есть в обороне россиян в условиях будущего наступления украинских войск на Херсонскую область.