Наступні два тижні на Херсонщині стануть вирішальними, — депутат Хлань

Російські військові активізували авіацію на тлі майбутнього наступу українських військ, вважає член обласної ради.

На думку депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, наступні два тижні на фронті на Херсонщині стануть вирішальними у питанні звільнення регіону. Про це політик повідомив у своєму Facebook у неділю, 14 серпня.

"Схоже, що наступні 2 тижні будуть вирішальними для ситуації на Херсонщині", — написав обласний депутат.

За словами Хланя, російські військові активізували авіацію і продовжили незаконні обшуки та затримання саме на тлі загрози повномасштабного наступу військ РФ на територію регіону. Депутат повідомив, що окупанти чинять тиск на місцевих медиків та вчителів, змушуючи їх погоджуватися на оплату праці в рублях та погрожуючи їм звільненнями. Також депутату стало відомо, що 26-27 серпня у тимчасово окупованому Генічеську російські сили планують провести семінар за участю міністра освіти РФ.

За даними Хланя, з 15 серпня російські сили планують запустити на окупованій території роботу телекомпанії "Таврія", яка обслуговуватиме інтереси супротивника.

Щодо гуманітарної ситуації в регіоні, то, за даними депутата, там "катастрофічно не вистачає ліків, у тому числі інсуліну", а кваліфіковану медичну допомогу ніхто надати не може. На тлі цього мешканці Херсонщини продовжують залишати тимчасово окуповану територію.

Нагадаємо, нещодавно радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про початок вторгнення РФ у Херсонській області. За його словами, на момент повномасштабного вторгнення в Херсонській області було багато "куплених" та завербованих українців.

Раніше Фокус аналізував, які слабкі місця є в обороні росіян за умов майбутнього наступу українських військ на Херсонську область.