Новокаховский коллаборант Виталий Гура не пережил покушения, — росСМИ

Смерть Гуры отрицают в оккупационной администрации. Однако ранее там отрицали и то, что "глава" Херсонской области Владимир Сальдо находится в коме.

Ряд пропагандистских СМИ и телеграм-каналов сообщили о том, что "заместителя председателя" администрации оккупированной Новой Каховки Виталий Гура не пережил сегодняшнего покушения. Получив тяжелые ранения, он скончался во время транспортировки в Крым.

Так называемый "заместитель главы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что эта информация не соответствует действительности.

"Гура находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем", — сказал он.

Впрочем, 5 августа Стремоусов также пытался отрицать тот факт, что его шефа — коллаборанта Владимира Сальдо врачам пришлось ввести в медикаментозную кому, чтобы экстренно доставить на лечение в Москву. "Слухи о коме – это прямое участие в войне на стороне врага. Болезнь Владимира Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического", — заявил коллаборант. Тем самым он обвинил все российские пропагандистские ресурсы, которые сообщили о госпитализации Сальдо в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, покушение на "заместителя главы" оккупационной власти Каховского района Виталия Гуру произошло 6 августа: коллаборанта расстреляли из пистолета.

Владимира Сальдо госпитализировали 4 августа, перевезя в крымскую клинику. На следующий день ему стало хуже, поэтому Сальдо подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. После этого его переправили на самолете в Москву, в клинику Склифосовского. Там у гауляйтера взяли анализы, так как медики подозревают, что он мог быть отравлен.