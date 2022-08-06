Новокаховський колаборант Віталій Гура не пережив замаху, — росЗМІ

Смерть Гури заперечують в окупаційній адміністрації. Проте раніше там заперечували й те, що "глава" Херсонської області Володимир Сальдо перебуває у комі.

Низка пропагандистських ЗМІ та телеграм-каналів повідомили про те, що "заступник голови" адміністрації окупованої Нової Каховки Віталій Гура не пережив сьогоднішнього замаху. Зазнавши тяжких поранень, він помер під час транспортування до Криму.

Так званий "заступник голови адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Гура перебуває у лікарні у тяжкому стані, у реанімації. Смерть не підтверджуємо", — сказав він.

Втім, 5 серпня Стремоусов також намагався заперечувати той факт, що його шефа — колаборанта Володимира Сальдо лікарям довелося ввести в медикаментозну кому, щоб негайно доставити на лікування до Москви. "Чутки про кому — це пряма участь у війні на боці ворога. Хвороба Володимира Сальдо — це результат тяжкої перенапруги, фізичної та психічної", — заявив колаборант. Тим самим він звинуватив усі російські пропагандистські ресурси, які повідомили про госпіталізацію Сальдо у тяжкому стані.

Як повідомлялося, замах на "заступника голови" окупаційної влади Каховського району Віталія Гуру стався 6 серпня: колаборанта розстріляли з пістолета.

Володимира Сальдо госпіталізували 4 серпня, перевізши до кримської клініки. Наступного дня йому стало гірше, тому Сальдо підключили до апарату штучної вентиляції легень та ввели до медикаментозної кому. Після цього його переправили літаком до Москви, до клініки Скліфосовського. Там у гауляйтера взяли аналізи, оскільки медики підозрюють, що його могли отруїти.