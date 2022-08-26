"Наслідки куріння": ЗСУ точно вдарили по мосту біля Каховської ГЕС (відео 18+)

Український воєнкор Юрій Бутусов пише, що одна з ракет HIMARS влучила у вантажівку з російськими військовими. Щонайменше 8 окупантів "невдало покурили" на переправі.

Збройні сили України (ЗСУ) вдарили по мосту поряд із Каховською ГЕС, убито 8 окупантів. Відеокадри успішного влучення опублікувало в Telegram Управління стратегічного командування ЗСУ.

"На відео — наслідки куріння на мосту Каховської ГЕС. Судячи зі стану 200-х окупантів, прилетіло в момент перебування/проїзду техніки кац…в по мосту", — прокоментували військові.

У Telegram-каналі ЗСУ пожартували про "роботу російської ППО" в районі Каховського мосту.

"Трупи валяються просто… Приблизно 8, напевно, 200-х", — описує наслідки влучення автор відео.

Український воєнкор Юрій Бутусов пише, що тіла російських загарбників лежать на мосту після прямих влучень ракет HIMARS по мосту на Каховській ГЕС.

"Очевидно, одна з ракет влучила прямо у вантажівку з російськими військовими. Судячи з відео, полотно мосту серйозно пошкоджено, проїзд неможливий, потрібен серйозний ремонт для його відновлення", — прокоментував він.

Російська ППО не здатна прикривати стратегічні мости від ракетних ударів ЗСУ, сказав Бутусов.

Нагадаємо, що українські військові 24 серпня вдарили по мосту Каховської ГЕС, після цього не могли проїжджати легкові авто. Міст у районі Каховської ГЕС визнали непридатним для використання ще 10 серпня.

У Новій Каховці 22 серпня пролунали вибухи на базі ЗС РФ, цього ж дня українські військові завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні, було щонайменше 10 прильотів.