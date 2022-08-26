"Последствия курения": ВСУ точно ударили по мосту возле Каховской ГЭС (видео 18+)

Украинский военкор Юрий Бутусов пишет, что одна из ракет HIMARS попала в грузовик с российскими военными. Минимум 8 оккупантов "неудачно покурили" на переправе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мосту рядом с Каховской ГЭС, убито 8 оккупантов. Видеокадры успешного попадания опубликовало в Telegram Управление стратегического командования ВСУ.

"На видео – последствия курения на мосту Каховской ГЭС. Судя по состоянию 200-х оккупантов, прилетело в момент пребывания/проезда техники кац…в по мосту", – прокомментировали военные.

В Telegram-канале ВСУ пошутили о "работе российской ПВО" в районе Каховского моста.

"Трупы валяются просто… Около 8, наверное, 200-х", – описывает последствия попадания автор видео.

Украинский военкор Юрий Бутусов пишет, что тела российских захватчиков лежат на мосту после прямых попаданий ракет HIMARS по мосту на Каховской ГЭС.

"Очевидно, одна из ракет попала прямо в грузовик с российскими военными. Судя по видео полотно моста серьезно повреждено, проезд невозможен, требуется серьезный ремонт для его восстановления", – прокомментировал он.

Российская ПВО не способна прикрывать стратегические мосты от ракетных ударов ВСУ, заключил Бутусов.

Напомним, что украинские военные 24 августа ударили по мосту Каховской ГЭС, после этого по нему не могли проезжать легковые авто. Мост в районе Каховской ГЭС признали непригодным для использования еще 10 августа.

В Новой Каховке 22 августа прогремели взрывы на базе ВС РФ, в этот же день украинские военные нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне, было минимум 10 прилетов.