В Новой Каховке прозвучали взрывы на базе оккупантов, — спикер Одесской ОВА (видео)

В результате инцидента начался сильный пожар. Власти ждут официального подтверждения.

Во временно оккупированном населенном пункте Новая Каховка Херсонской области снова неспокойно. Там прогремели взрывы на базе российских оккупантов, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

"Есть подробности, я связываюсь со своими побратимами… Это база оккупантов в Новой Каховке, там идет детонация, ребята говорят, что сильно разгорелось. Движение сопротивления Юга Украины и Вооруженные силы не спят, конечно. Мы ждем официального подтверждения, но горит там здорово", — сказал Братчук.

Также на своем Telegram-канале спикер Одесской ОВА прокомментировал ситуацию в Новой Каховке.

"Хлопковый сезон не только в Крыму! "Хлопковая плантация" в Каховке. Видео от местных жителей. Дальше будет!", — написал Братчук.

[ + – ] На базе оккупантов в Новой Каховке прогремели взрывы

Также мы писали, что ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, начался пожар. Также есть информация о взрывах в Таврийском, Каховке и Новой Каховке Херсонской области.

Напомним, что в последнее время во временно оккупированном Крыму неспокойно. 18 августа росСМИ сообщали о взрывах в оккупированной Керчи. Оккупационные власти заверяют, что в городе сработала ПВО. По информации коллаборантов, над Крымским мостом сбили "украинский беспилотник".

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение, что партизаны и украинская армия не дадут спокойно жить российским оккупантам на оккупированном полуострове.