Все ближе к мосту: росСМИ сообщают о взрывах в оккупированной Керчи (видео)

Оккупационные власти заверяют, что в городе сработала ПВО. По информации коллаборантов, над Крымским мостом сбили "украинский беспилотник".

В оккупированной Керчи вечером в четверг, 18 августа, прозвучали взрывы. Об этом сообщает ряд российских информационных агентств.

ТАСС со ссылкой на так называемого "советника главы Крыма" Олега Крючкова пишет, что в городе якобы сработала система противовоздушной обороны. Почему она сработала, коллаборант не сообщил.

"Опасности для города и моста нет", – прокомментировал Крючков.

Так называемый "член главного совета ВГА" Запорожской области Владимир Рогов, в свою очередь, рассказал, что в районе Крымского моста якобы сбили "украинский беспилотник". По его словам, жертв и разрушений нет.

Жители публикуют в соцсетях видео с яркими вспышками в небе.

Местный паблик "Новости Керчи и Крыма" уточнил, что взрывы были слышны в разных района города, а также в близлежащих селах. Также здесь опубликовали несколько сообщений от горожан.

"Что это был за грохот? 5 минут назад", – написала некая Полина.

"Добрый вечер. Что за взрыв был. У нас на КУОРЕ двери задрожали, очень страшно!!!" – сообщила Ульяна.

Также администраторы паблика подчеркнули, что сегодня в Керчи проходили учения, так что взрывы могут быть связаны с этим.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение, что партизаны и украинская армия не дадут спокойно жить российским оккупантам на оккупированном полуострове.

Напомним, сегодня в Белгородской области в РФ горел очередной склад боеприпасов, жителей двух сел эвакуировали. Причины пожара пока не озвучиваются, но в соцсетях шутят, что, вероятно, возгорание произошло "из-за курения в неустановленных местах".