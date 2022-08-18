В Белгородской области горит очередной склад боеприпасов, жителей эвакуируют (видео)

Причины пожара пока не озвучиваются, но в соцсетях уже шутят, что, вероятно, возгорание произошло "из-за курения в неустановленных местах".

В районе села Тимонова Валуйского городского округа Белгородской области РФ горит военный склад с боеприпасами. Об этом у себя в соцсетях написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По последним данным, пострадавших нет, жертв нет", – подчеркнул он.

По его словам, глава округа сейчас эвакуирует жителей сел Тимоново и Солоти "на безопасное расстояние".

На месте работают оперативные службы.

Причина пожара еще устанавливается, однако в украинских пабликах уже шутят, что наверняка это из-за "курения в неустановленных местах". Именно в такой формулировке Министерство обороны Украины отреагировало на взрывы на военном аэродроме в Саках в оккупированном Крыму 9 августа.

Ранее сегодня Гладков рассказывал о том, что в регионе якобы обнаружено "большое количество мин "Лепесток".

"Как минимум один ребенок пострадал, пытаясь разобрать мину — ему ампутировали кисть руки", – говорит губернатор.

Напомним, утром 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели взрывы. По словам представителя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова, взорвался склад боеприпасов, а детонация продолжалась на протяжении часа.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение, что партизаны и украинская армия не дадут спокойно жить российским оккупантам на оккупированном полуострове.