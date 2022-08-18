У Бєлгородській області горить черговий склад боєприпасів, мешканців евакуюють (відео)

Причини пожежі поки не озвучують, але в соцмережах вже жартують, що, ймовірно, спалах стався "через куріння у невстановлених місцях".

У районі села Тимонова Валуйського міського округу Бєлгородської області РФ горить військовий склад із боєприпасами. Про це в себе в соцмережах написав губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

"За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає", — наголосив він.

За його словами, голова округу зараз евакуює мешканців сіл Тимоново та Солоті "на безпечну відстань".

На місці працюють оперативні служби.

Причина пожежі ще встановлюється, проте в українських пабліках вже жартують, що це напевно через "куріння в невстановлених місцях". Саме у такому формулюванні Міністерство оборони України відреагувало на вибухи на військовому аеродромі у Саках в окупованому Криму 9 серпня.

Раніше сьогодні Гладков розповідав про те, що в регіоні нібито виявлено "велику кількість мін "Лепесток".

"Як мінімум одна дитина постраждала, намагаючись розібрати міну — їй ампутували кисть", — каже губернатор.

Нагадаємо, вранці, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Криму пролунали вибухи. За словами представника Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, вибухнув склад боєприпасів, а детонація тривала протягом години.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що партизани та українська армія не дадуть спокійно жити російським окупантам на окупованому півострові.