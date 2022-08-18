Все ближче до мосту: росЗМІ повідомляють про вибухи в окупованій Керчі (відео)

Окупаційна влада запевняє, що у місті спрацювала ППО. За інформацією колаборантів, над Кримським мостом збили "український безпілотник".

В окупованій Керчі увечері у четвер, 18 серпня, пролунали вибухи. Про це повідомляє низка російських інформаційних агентств.

ТАСС із посиланням на так званого "радника голови Криму" Олега Крючкова пише, що в місті нібито спрацювала система протиповітряної оборони. Чому вона спрацювала, колаборант не повідомив.

"Небезпеки для міста та мосту немає", – прокоментував Крючков.

Так званий "член головної ради ВДА" Запорізької області Володимир Рогов своєю чергою розповів, що в районі Кримського мосту нібито збили "український безпілотник". За його словами, жертв та руйнувань немає.

Мешканці публікують у соцмережах відео із яскравими спалахами у небі.

Місцевий паблік "Новини Керчі та Криму" уточнив, що вибухи було чути у різних районах міста, а також у прилеглих селах. Також тут опублікували кілька повідомлень від городян.

"Що це був за гуркіт? 5 хвилин тому", — написала якась Поліна.

"Добрий вечір. Що за вибух був. У нас на КУОРІ двері затремтіли, дуже страшно!" – повідомила Уляна.

Також адміністратори пабліку наголосили, що сьогодні у Керчі проходили навчання, тож вибухи можуть бути пов'язані з цим.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що партизани та українська армія не дадуть спокійно жити російським окупантам на окупованому півострові.

Нагадаємо, сьогодні у Білгородській області у РФ горів черговий склад боєприпасів, мешканців двох сіл евакуювали. Причини пожежі поки не озвучуються, але в соцмережах жартують, що, ймовірно, спалах відбувся "через куріння у невстановлених місцях".