"Непригодный для использования": ВСУ ударили по мосту на Каховской ГЭС (видео)

В оперативном командовании "Юг" отметили, что попадание по мосту было аккуратным, но действенным.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по еще одному мосту на оккупированной части Херсонской области. В этот раз удар пришел по мосту в районе Каховской гидроэлектростанции. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

[ + – ] Каховская ГЭС на карте

По информации ведомства, в результате обстрела объект стал непригодным для использования.

"Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования", — рассказали в командовании.

Отмечается, что попадание по мосту было аккуратным, но действенным.

Напомним, 8 августа ВСУ рассказали об ударах по Антоновскому и Каховскому мостах в Херсонской области. В росСМИ заявляли, что в результате удара украинской армии по Антоновскому мосту в Херсоне было повреждено дорожнее полотно и техника строителей.

Ранее, 4 августа британская разведка сообщала, что ВС РФ установили защиту от ударов ракет ВСУ в районе Антоновского моста. Вероятно, российская армия установила пирамидальные радарные отражатели.

27 июля коллаборанты закрыли проезд по Антоновскому мосту в Херсоне после ударов украинской армии. В оккупационной администрации утверждали, что мост не разрушен, но в "нем добавились дыры".