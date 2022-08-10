"Непридатний для використання": ЗСУ вдарили по мосту на Каховській ГЕС (відео)

В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що влучення по мосту було акуратним, але дієвим.

Збройні сили України завдали удару по ще одному мосту на окупованій частині Херсонської області. Цього разу удар зазнав мосту в районі Каховської гідроелектростанції. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

[ + – ] Каховська ГЕС на карті

За інформацією відомства, внаслідок обстрілу об'єкт став непридатним для використання.

"Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсона призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання", — розповіли в командуванні.

Зазначається, що потрапляння по мосту було акуратним, але дієвим.

Нагадаємо, 8 серпня ЗСУ розповіли про удари по Антонівському та Каховському мостах у Херсонській області. У росЗМІ заявляли, що внаслідок удару української армії по Антонівському мосту в Херсоні було пошкоджене дорожнє полотно й техніка будівельників.

Раніше, 4 серпня, британська розвідка повідомляла, що ЗС РФ встановили захист від ударів ракет ЗСУ в районі Антонівського мосту. Ймовірно, російська армія встановила пірамідальні радарні відбивачі.

27 липня колаборанти закрили проїзд по Антонівському мосту в Херсоні після ударів української армії. В окупаційній адміністрації стверджували, що міст не зруйнований, але в "ньому додалося дірок".