ЗС РФ встановили захист від ударів ракет ЗСУ в районі Антонівського мосту, — МО Британії

Армія РФ найімовірніше розмістила пірамідальні радарні відбивачі. Це наголошує на загрозі, яку відчуває Росія у зв'язку зі збільшенням дальності та точності систем ЗСУ.

Ракетно-артилерійські підрозділи української армії продовжують завдавати ударів по опорних пунктах російських військ, скупченнях особового складу, базах матеріально-технічного забезпечення та складів з боєприпасами. Ймовірно, це дуже вплине на матеріально-технічне забезпечення ЗС РФ і тисне на елементи бойової підготовки росіян. Про це пише розвідка Великої Британії.

За даними відомства, армія РФ, найімовірніше, розмістила пірамідальні радарні відбивачі на річці Дніпро біля нещодавно пошкодженого Антонівського мосту і біля нещодавно пошкодженого сусіднього залізничного мосту в Херсоні.

Радарні відбивачі, ймовірно, використовують для того, щоб приховати мости від зображень радарів із синтезованою апертурою та можливого обладнання для наведення ракет.

Це наголошує на загрозі, яку зазнає Росія у зв'язку зі збільшенням дальності та точності систем в української армії від Заходу.

Вивіз зерна з України

У Міноборони Британії зазначають, що успішне прибуття першого судна із зерном з України до Туреччини призведе до частішого транзиту в обидві сторони. Однак усунення відставання, яке спричинила блокада, що діє з початку вторгнення РФ, залишиться логістичною проблемою.

Нагадаємо, 3 серпня Фокус писав, що супутникові знімки виявили 2 понтонні переправи через Дніпро, які спорудили російські війська для перекидання техніки в окупований Херсон. Одна із переправ уперше з'явилася 1 серпня. Вона знаходиться в районі селища Наддніпрянське Херсонської області.

Політолог Володимир Молчанов наголошує, що понтонні переправи є дуже легкими мішенями для ЗСУ.

"Шість пострілів HIMARS — мінус шість понтонів або чверть переправи", — розповів він.